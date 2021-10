Asten ringt im Derby Enns nieder!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 16:21

Satte 400 Zuschauer hatten sich im Kornspitz-Stadion in Asten versammelt um am gestrigen Samstagnachmittag das Derby zwischen dem SK Kornspitz Asten und dem Ennser Sportklub zu verfolgen. Als vermeintlicher Favorit gingen die Gäste aus der ältesten Stadt Österreichs in die Partie gegen das Schlusslicht aus Asten und wurden überrascht. Grund zum Jubeln gab es nur für die Hausherren, die sich nach Ablauf der Spieldauer über einen 2:1-Erfolg freuten und den zweiten Saisonsieg einfuhren.

Gönner trifft, allerdings ins eigene Tor

Von Beginn an taten sich beide Mannschaften schwer, eine etwas zerfahrene Partie sahen die zahlreich erschienenen Zuschauer. Bereits in der dritten Spielminute hatte Enns-Goalgetter Kevin Fabian die Chance seine Mannschaft in Führung zu bringen, er bleibt jedoch erfolgslos im Duell gegen Asten-Schlussmann Manuel Moser. Passend zum Spiel, auch der erste Tagestreffer in Minute 25: Eckball von Prandstätter, Jakub Dranga kommt in der Mitte zum Kopfball, Benjamin Gönner fälscht ab und lenkt die Kugel ins eigene Tor - 1:0 für die Gastgeber. Nach Ablauf der ersten Hälfte hatte sich Asten dank eines Eigentors und einer Glanzparade von Moser eine hauchdünne Führung erspielt.

Blitzstart in Durchgang zwei

Den Hausherren gelang ein Traumstart in den zweiten Durchgang. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff drückte Andreas Biro das Spielgerät nach einem weiteren Prandstätter-Eckball über die Linie und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Die Null hielt jedoch nicht lange. Bereits zwei Minuten später war SKA-Goalie Moser geschlagen, als er bei einem Schuss von Okan Taskin von der Strafraumgrenze machtlos war und zum ersten Mal hinter sich greifen musste. Weitere nennenswerte Highlights hatte die Partie nicht wirklich zu bieten, Enns drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich und Asten versuchte immer wieder über Konter Nadelstiche zu setzen - beide Mannschaften blieben jedoch erfolgslos. So zeigte die Anzeigetafel nach Ablauf der Spieldauer einen 2:1-Erfolg für die Auer-Elf an, während der Ennser Sportklub die Heimreise mit leeren Händen antreten musste.

Kommende Woche tritt der SK Asten bei der SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr an (Samstag, 15:30 Uhr), am gleichen Tag genießt Enns Heimrecht gegen den SC Kronstorf.

Stimme zum Spiel

Stefan Auer (Trainer SK Asten):

„Das war ein wichtiger Sieg für uns, wir haben ihn uns wirklich erkämpft. Fußballerische Highlights waren in diesem Spiel nicht wirklich gegeben, aber das ist uns egal. Hauptsache wir haben die drei Punkte geholt und wir nehmen uns vor nächste Woche gegen die Vorwärts Amateure wieder Punkte zu holen."

Die Besten:

SK Asten: Philipp Schulz (IV)

Ennser Sportklub: Dumitru Stanculescu (IV)

Bezirksliga Ost: SK Kornspitz Asten – Ennser Sportklub, 2:1 (1:0)

25 Eigentor durch Benjamin Gönner 1:0

46 Andreas Biro 2:0

48 Okan Taskin 2:1

