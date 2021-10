Punkteteilung im Abstiegskampf: Leonding und Aschach trennen sich Remis

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 07:05

In der zehnten Runde der Bezirksliga Ost kam es zum Kellerduell zwischen dem FC Aschach/Steyr und der Union Leonding. Ein wegweisendes Duell für beide Teams stand auf dem Programm, sowohl Aschach, als auch Leonding stecken zurzeit nach überschauberen Leistungen im Abstiegskampf fest. Schlussendlich trennten sich die Kontrahenten in einer spannenden Begegnung mit 2:2-Unentschieden.

Aschach verschießt Elfmeter - Leonding antwortet mit Doppelschlag

Beide Mannschaften starteten ambitioniert in die Partie. Das erwartete hitzige Duell zweier Abstiegskandidaten hatte sich im Vorfeld abgezeichnet, und dieser Erwartungen wurde die Partie auch gerecht. Passend dazu, der erste Tagestreffer von Matthias Balint: der Kapitän der Aschacher verwandelte in der 11. Spielminute einen Eckball direkt und stellte auf 1:0. Kurz darauf, genauer gesagt sieben Minuten später hatte Balint die Chance seinen Doppelpack zu schnüren. Nach einem Handspiel im Strafraum gab es Handelfmeter für die Hausherren - Balint trat an und vergab vom Punkt. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde es dann bitter für die Gastgeber. Adnan Nocic wird kurz vor der Halbzeit im Strafraum zu Fall gebracht, erneut Strafstoß, diesmal auf der anderen Seite! Leonding-Captain Hasan Yanal machte es besser vom Punkt und stellte auf 1:1 (38.). Bereits eine Minute später gingen die Gäste bereits in Führung: Aschach-Schlussmann Szakos pariert den ersten Versuch von Adnan Nocic, bleibt jedoch beim Nachschuss von Edis Salkic machtlos und muss erneut hinter sich greifen (39.).

Hausherren gleichen aus abseitsverdächtiger Position aus

Auch im zweiten Durchgang präsentierten sich die Mannschaften kampf- und laufstark und verlangten sich alles ab. Wilhelm Kettner hatte wohl in der Pause die richtigen Worte gefunden, Aschach kam besser aus der Kabine und versuchte die Kontrolle über das Spielgeschehen zu übernehmen. Die Bemühungen wurden schlussendlich in der 58. Spielminute belohnt. Trotz des Treffers stand ein Mann abseits des Spielfelds im Fokus: nach einem weiten Befreiuungsschlag der Heimmannschaft gelangt der Ball zu Marian Dobre, der scheint zuerst etwas verwirrt darüber nicht im Abseits zu stehen, dreht sich jedoch nach einem kurzen Blick Richtung Linienrichter und verwertet zum erneuten Ausgleich. Der umstrittene Treffer sorgte für Aufschrei bei den Leondingern, man reklamierte eine klare Abseitsposition: „Der gegnerische Spieler dachte selbst er wäre im Abseits und hat aufgehört zu spielen, es war schwer meine Spieler zu beruhigen nach dieser Aktion.", zeigt sich Neo-Leonding-Coach Ivan Lekic unzufrieden mit der Leistung des Schiedsrichterassistenten. Aschach fand auch in der Schlussphase noch die ein oder andere Halbchance vor, konnte sich jedoch nicht belohnen.

Stimmen zum Spiel

Wilhelm Kettner (Trainer FC Aschach):

„Ein typisches Spiel zweier Mannschaften die mitten im Abstiegskampf sind. Aus meiner Sicht war es ein gerechtes 2:2, obwohl wir die ein oder andere Chance hatten zum Schluss. Im Endeffekt war das Remis aber gerecht, es war leider nicht mehr drinnen heute."

Die Besten: Ernö Peter Szakos (TW), Hannes Großauer (RV)

Ivan Lekic (Trainer Union Leonding):

„Das waren verschenkte zwei Punkte, wir waren die klare bessere Mannschaft. Ich bin erst seit letzter Woche hier, die Lage ist eigentlich okay und die Stimmung war letztes Training schon besser. Wir waren enttäuscht, aber nicht wegen dem Spiel, sondern wegen dem Linienrichter. Aber so ist es manchmal im Fußball."

Die Besten: Julian Öllinger (ZM), Herbert Pechböck (TW), Adnan Nocic (ST)

