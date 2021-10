Vermeintliche "Pflichtaufgabe" erfüllt - Union Ried/Rmk. lacht von der Tabellenspitze!

Details Montag, 25. Oktober 2021 18:15

Nach dem gestrigen Auswärtssieg über die Union Schiedlberg ist die Union Ried in der Riedmark nach Abschluss des elften Spieltags nach wie vor Tabellenführer der Bezirksliga Ost. Die Mannschaft von Jürgen Prandstätter siegte vor knapp 200 Zuschauern in der Oktoberfest Arena mit 2:1. Trotz zahlreicher guter Möglichkeiten, kurzzeitiger Überzahl und Überlegenheit in Durchgang zwei konnten die Hausherren die Defensive der Gäste nicht knacken und mussten eine weitere bittere Niederlage einstecken.

Schiedlberg kriegt das Runde nicht ins Eckige, Ried hingegen schon

Der vermeintliche Favorit der Partie und zugleich Tabellenführer tat sich in der Anfangsphase etwas schwer. Die Gäste hatten jedoch Glücks- und Schicksalsgöttin Fortuna auf ihrer Seite. Schon in den ersten zehn Minuten hätte es locker 2:0 für die Heimischen stehen können, doch das Aluminium und der Linienrichter hatten wohl etwas gegen die Schiedlberger-Führung. Nach den zwei Hochkarätern der Gastgeber, wachte die Prandstätter-Elf auf und wurde zunehmend besser. In der 14. Spielminute hämmerte Daniel Pührerfellner einen kurz abgespielten Eckball wuchtig in die Maschen und zeigte den Hausherren im wahrsten Sinne des Wortes wo der "Hammer" hängt. Nach einem weiteren Stangentreffer der Oktoberfestkicker schraubte Florian Wahl nach einem Zuckerpass von Philipp Freller das Ergebnis auf 2:0 aus Sicht der Union Ried/Rmk (29.). Eine in der Höhe zumindest etwas glückliche 2:0-Führung stand den Gästen somit zur Pause zu Gute.

Gressenbauer lässt Schiedlberg hoffen

Schiedlberg-Coach Martin Hüttner hatte wohl die richtigen Schlüsse aus der ersten Hälfte gezogen, seine Mannschaft kam gut aus der Kabine und wurde fortschreitend spielbestimmender. In der 57. Spielminute macht sich die Leistungssteigerung auch bezahlt: aufgrund der tiefstehenden Sonne wird eine eigentlich harmlose Flanke von Rene Gressenbauer zum Albtraum für Ried-Keeper Manuel Höller, das Spielgerät rutscht im aus der Hand und er muss zum ersten Mal hinter sich greifen. Schiedlberg verbuchte zwar einige weitere Chancen und spielte aufgrund eines Platzverweises die letzten Spielminuten mit einem Mann mehr, konnte sich jedoch nicht belohnen und musste die nächste Saisonniederlage gegen ambitioniert verteidigende Rieder einstecken.

Am kommenden Samstag tritt Schiedlberg beim Ennser Sportklub an, während Ried/Rdmk. einen Tag zuvor die Union HAKAKÜCHE Ansfelden empfängt.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer Union Ried/Rmk.):

„Das Spiel ist bis zur 95. Spielminute auf der Kippe gestanden. Unterm Strich war der Sieg etwas glücklich, aber nicht unverdient."

Die Besten:

Union Ried in der Riedmark: Florian Wahl (ST), Daniel Pührerfellner (ZM), Lukas Triebert (IV)

Bezirksliga Ost: Union Freller Dach Schiedlberg – Union Ried in der Riedmark, 1:2 (0:2)

14 Daniel Pührerfellner 0:1

29 Florian Wahl 0:2

57 Rene Gressenbauer 1:2

