ASKÖ Oedt 1b seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise der Union Leonding geht weiter

Details Montag, 25. Oktober 2021 22:15

Die ASKÖ Oedt 1b zeigte am gestrigen Sonntagnachmittag wieder eine souveräne Leistung auf auswärtigem Terrain gegen die Union Leonding. Die Mannen von Andreas Luksch waren die klar bessere Mannschaft und siegten schlussendlich mit 4:1. Neben einem Kerekov-Doppelpack sahen die 90 angereisten Zuschauer Tore von Davor Kukec, Fabijan Grubesa und Akif Imamovic.

Oedter Offensive nimmt früh Fahrt auf

Von Anfang an stellten die Gäste ihre Qualitäten zur Schau und belohnten sich bereits in der 14. Spielminute zum ersten Mal. Rumen Kerekov zog einfach mal von der Strafraumgrenze ab und sah wie das Spielgerät an Herbert Pechböck vorbei ins Tor rauschte. Acht Minuten später wurde es doppelt-bitter für die Hausherren, wieder verteidigt die Leondinger Hintermannschaft nicht gut genug, Yigit Yilmaz spielt einen Stanglpass auf Davor Kukec, der das Leder unbedrängt mit dem zweiten Kontakt über die Linie drückte und auf 2:0 aus Sicht der Luksch-Elf erhöhte. Zur Halbzeit hatte Aufstiegsaspirant Oedt eine komfortable, jedoch noch nicht spielentscheidende Führung zu Gute.

Oedt unbeeindruckt vom Leondinger Traumstart

Die Gastgeber erwischten einen wahren Traumstart in Durchgang zwei - nur 60 Sekunden nach Wiederanpfiff war der zur Pause eingewechselte Fabijan Grubesa zur Stelle und ließ die Leondinger nochmal hoffen - 1:2-Anschlusstreffer. Die Mannschaft von Andreas Luksch zeigte sich jedoch nicht sichtlich aufgebracht durch den Rückschlag und spielte munter weiter. Und bereits in der 58. Spielminute machte sich diese Ruhe bezahlt - nach herrlicher Vorarbeit von Jovica Gnjatic ist Akif Imamovic auf und davon und bleibt Sieger im Duell mit Keeper Pechböck, die zwei-Tore-Führung war wieder hergestellt. Kurz darauf legten die Gäste noch einen drauf, wieder wird Kerekov in Szene gesetzt - sein Abschluss, nur Formsache - 4:1 aus Sicht der ASKÖ Oedt 1b. Auch in der Schlussphase machten die Oedter mehr fürs Spiel, konnten die Kugel jedoch nicht im Gehäuse unterbringen - so blieb es beim verdienten 4:1-Auswärtssieg.

Kommenden Samstag (15:30 Uhr) tritt die Union Leonding bei der Union Zorn Gestra Bad Hall an, einen Tag später muss die ASKÖ Oedt 1b ihre Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den SK Kornspitz Asten erledigen.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Der Sieg geht in dieser Höhe völlig in Ordnung, es war eigentlich ganz klar, dass wir die bessere Mannschaft waren. Wir hätten noch die ein oder andere Chance gehabt, aber unser Ziel war das Spiel zu gewinnen und das haben wir auch souverän gemacht."

Die Besten:

ASKÖ Oedt 1b: Yigit Yilmaz (LM), Rumen Kerekov (ST)

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – ASKÖ Oedt 1b, 1:4 (0:2)

14 Rumen Stefanov Kerekov 0:1

22 Davor Kukec 0:2

46 Fabijan Grubesa 1:2

58 Akif Imamovic 1:3

65 Rumen Stefanov Kerekov 1:4

