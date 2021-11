Schwere Verletzung überschattet nächsten Garstner Heimsieg

Details Montag, 01. November 2021 12:44

In der 12. Runde der Bezirksliga Ost traf der SV Garsten auf den SK Amateure Steyr. Die Elf von Reinhard Mayr setzte erneut alles daran vorne dranzubleiben und krönte eine beherzte Leistung mit dem achten Saisonsieg. Dies trotz einer ersten Hälfte zum vergessen: erst geriet man 0:2 in Rückstand und musste kurz darauf mitansehen wie sich Florian Dürnberger ohne Fremdeinwirkung eine schwere Schulterverletzung zuzog.

Amateuren gelingt Doppelschlag - Referee Leonfellner handelt ausgezeichnet nach schwerer Verletzung

Mehmetemin Güngör war nach einem langen Ball bereits in der 10. Spielminute zur Stelle, kontrollierte das Spielgerät ausgezeichnet und markierte den ersten Tagestreffer. Kurz darauf überschlugen sich die Ereignisse, der etwas glückliche Treffer zum 2:0 aus sicht der Amateure wurde plötzlich genauso wie das stattfindende Fußballspiel zur Nebensache: Florian Dürnberger zog sich ohne Fremdverschulden eine schwere Schulterverletzung zu und musste mit der Rettung ins Krankenhaus abtransportiert werden. Hierbei erwähnenswert: Schiedsrichter Gregor Leonfellner handelte in der Situation ausgezeichnet, brach das Spiel vorzeitig ab und schickte die Spieler in die Kabinen. Nachdem sich das Geschehen beruhigt hatte und der verletzte Spieler versorgt und abtransportiert war kommunizierte Leonfellner die Situation mit beiden Teams, beruhigte die Spieler und pfiff das Spiel eine halbe Stunde später nach Absprache mit den Protagonisten wieder an.

Garsten zeigt Charakter und feiert furioses Comeback

Ohne Halbzeitpause wechselten die Kontrahenten die Seiten und die Hausherren taten trotz der unschönen Ereignisse in Hälfte eins alles dafür um wieder ins Spiel zu kommen. Dies gelang vollends, bereits in der 47. Spielminute fiel der Anschlusstreffer - Thomas Bibermair verwertete den fälligen Foulelfmeter souverän und stellte auf 1:2. Fortan spielten die Garstner, beflügelt von der emotionalen Achterbahnfahrt, mutig und befreit nach vorne - der Ausgleich schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Letztlich war es Michael Kogler der zentral vor dem Tor an das Spielgerät kam und die Kugel ins lange Eck schlenzte. Auch der Führungstreffer fiel nur kurze Zeit später. Ausgerechnet Lukas Maximilian Götz, der zuvor für den verletzten Dürnberger gekommen war, durfte zusehen wie seine Flanke über Freund und Feind hinwegsegelte und mit etwas Glück ins Tor kullerte (70.). Der SV Garsten hatte das Spiel erfolgreich gedreht und konnte die Offensivabteilung der Amateure Steyr um Top-Torjäger Bashkim Biticaj auch in der Schlussphase in Schach halten und feierte einen wohlverdienten 3:2-Heimsieg.

Während der SV Garsten am kommenden Samstag die Union Ried in der Riedmark empfängt, bekommen es die Am. Steyr am selben Tag mit der Union Carlovers Leonding zu tun.

Stimme zum Spiel

Reinhard Mayr (Trainer SV Garsten):

„In Summe gesehen war es ein verdienter Sieg. Wir waren 2:0 hinten, aber es spricht für die Moral und Einstellung der Mannschaft, dass wir das Spiel gedreht haben. Es waren auch viele Emotionen dabei, vor allem durch die Verletzung. Florian hat das erste Mal seit langer Zeit wieder gespielt und hat sich jetzt leider schwer verletzt."

Der Beste: Gregor Leonfellner (Schiedsrichter)

SV Garsten: Pauschallob

SK Amateure Steyr: Mehmetemin Güngör (ST)

Bezirksliga Ost: SV Garsten – SK Amateure Steyr, 3:2 (0:2)

10 Mehmetemin Güngör 0:1

37 Florian Hofer 0:2

47 Thomas Bibermair 1:2

61 Michael Kogler 2:2

70 Lukas Maximilian Götz 3:2

