Bad Haller Achterbahnfahrt geht weiter: furioser 5:0 Heimsieg gegen Leonding!

Details Montag, 01. November 2021 14:11

Die Union Bad Hall erteilte in der zwöflten Runde der Bezirksliga Ost der Union Leonding eine Lehrstunde und gewann vor heimischer Kulisse mit 5:0. Die Kurstädter fanden wieder zu alter Form und bombardierten die Leondinger Defensive über 90 Minuten. Ein Doppelpack von Danijel Dramac (26./55.), sowie Tore von Bernhard Reichl (42.), Manuel Fellinger (67.) und Youngstar Fabian Sageder (83.) standen in der Zorn Arena auf dem Programm.

Kastler hält dicht - Bad Haller Offensive zündet

Die erste wirkliche Torchance hatten die Gäste: Bad Hall Keeper Florian Kastler zeichnete sich jedoch aus, parierte den Abschluss von Hussam Bounassir und bewahrte die Kurstädter, die nur wenig später in Führung gingen, vor dem frühen Rückschlag. Besagte Führung besorgte Danijel Dramac, der wiederum souverän vom Elfmeterpunkt antrat und den fälligen Handelfmeter zur Führung in den Maschen bugsierte (26.). Kurz vor der Halbzeit erhöhte die Lindinger-Elf auf 2:0. Marcel Wolflehner bediente Kapitän Bernhard Reichl per Stanglpass, der das Leder gekonnt über die Linie drückte (42.) und seiner Mannschaft eine komfortable Halbzeitführung verschaffte.

Bad Haller Offensivfeuerwerk geht weiter

Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff machten die Hausherren dort weiter wo sie aufgehört hatten. Manuel Fellinger bediente Danijel Dramac, der wiederum seine Torjägerqualitäten zur Schau stellte und das Spielgerät zum 3:0 im Leondinger Gehäuse versenkte. In der nächsten gefährlichen Aktion wurde Fellinger dann zum Hauptdarsteller, stand goldrichtig und krönte seine gute Tagesleistung mit einem Tor (67.). Der letzte Bad Haller Treffer war dann nochmal besonders erfreulich. Der eingewechselte Youngstar Fabian Sageder, der bereits in der Reserve-Partie mit einem Hattrick zum Matchwinner avancierte, nickte in der 80. Spielminute noch zum 5:0-Endstand ein und feierte seinen mittlerweile spielübergreifenden vierten Tagestreffer.

Am nächsten Samstag reist die Union Zorn Gestra Bad Hall zum SK Kornspitz Asten, zeitgleich empfängt die U. Leonding die SK Amateure Steyr.

Stimme zum Spiel

Gerhard Lindinger (Trainer Union Bad Hall):

„Wir haben gewusst, dass wir über 90 Minuten sicher mehr Qualität auf den Platz bringen können. Auch wenn wir momentan ein paar Ausfälle haben, haben wir sehr geduldig gespielt und die Chancen im Gegensatz zur letzten Woche genutzt. Deswegen muss ich ehrlich sagen, dass das mehr oder weniger ein verdienter Sieg war."

Die Besten:

Union Bad Hall: Danijel Dramac (ST), Aleksandar Bobar (ZDM)

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – Union Carlovers Leonding, 5:0 (2:0)

26 Danijel Dramac 1:0

42 Bernhard Reichl 2:0

55 Danijel Dramac 3:0

67 Manuel Fellinger 4:0

83 Fabian Sageder 5:0

