Sieben Partien ohne Sieg: FC Aschach/Steyr setzt Negativtrend fort

Details Montag, 01. November 2021 14:23

Kronstorf trug gegen den FC Aschach/Steyr einen knappen 1:0-Erfolg davon. Vollends überzeugen konnte der SC Kronstorf dabei jedoch nicht. Sebastian Madl avancierte nach einer torlosen und chancenarmen ersten Hälfte in Durchgang zwei zum Matchwinner und besorgte per Freistoß das Goldtor.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es in einer kampfbetonten ersten Hälfte nicht zu verzeichnen. Sebastian Madl brach letztlich nach dem Seitenwechsel für Kronstorf den Bann und markierte in der 67. Minute per Freistoß die Führung. In der Schlussphase der Partie wurde aus dem Fußballspiel immer mehr ein Kartenspiel. Viele Fouls und etliche Unsportlichkeiten machten es den Kontrahenten schwer und so blieb auch der Madl-Treffer der einzige am gestrigen Sonntagnachmittag. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierten die Gäste einen dreifachen Punktgewinn gegen Aschach/Steyr.

Aktuelle Tabellensituation der Teams

Der FC Aschach an der Steyr muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber belegen mit sieben Punkten den letzten Tabellenplatz. Dem FC Aschach/Steyr muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Bezirksliga Ost markierte weniger Treffer als Aschach/Steyr. Da sie insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Gewinnen hatte bei Aschach/Steyr zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sieben Spiele zurück.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SC Kronstorf auf den sechsten Rang kletterte. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Kronstorf momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate des SC Kronstorf konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag tritt der FC Aschach an der Steyr bei der Union Mitterkirchen an, während Kronstorf einen Tag später die ASKÖ Oedt 1b empfängt.

Bezirksliga Ost: FC Aschach an der Steyr – SC Kronstorf, 0:1 (0:0)

67 Sebastian Madl 0:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!