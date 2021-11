Nach drei Niederlagen en Suite: Union Schiedlberg triumphiert gegen Vorwärts Amateure!

Details Sonntag, 07. November 2021 20:41

In der letzten Runde der Bezirksliga Ost empfing die Union Schiedlberg die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr in der heimischen Oktoberfestarena. Die Hausherren siegten dabei mit 3:1 und beendeten eine durchwachsene Hinrunde mit einem vielversprechenden Ende. Im Vorfeld hatten beide Mannschaften mit Personalproblemen zu kämpfen, wobei die Oktoberfestkicker die schwierigen Umstände besser wegsteckten und verdient siegten.

Klare Angelegenheit in Durchgang eins

In der 7. Spielminute gab es bereits den ersten Aufreger der Partie, gleich zwei Schiedlberger wurden im Gästestrafraum zu Fall gebracht - Schiedsrichter Claus Brandstätter hatte es dadurch leicht und zeigte auf den Punkt. Florian Hofmann trat an und verwertete den fälligen Strafstoß souverän. Rund zwanzig Minuten später erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Jakob Freller legte klug im 1-gegen-1 gegen Keeper Marin Ravlija quer und Tobias Halbartschlager drückte das Leder ins leere Gehäuse.

Joker Dietachmair erhöht - Gäste mit Blitzstart in Durchgang zwei

Die Schiedlberger Offensive war noch nicht fertig - Sebastian Dietachmair, erst drei Minuten auf dem Platz, schlenzte einen Freistoß an der Mauer vorbei ins Tormanneck, 3:0 - gebrauchter Tag für die Vorwärts Amateure. Dies blieb auch der letzte Treffer vor dem Seitenwechsel, die Hausherren hatte sich eine komfortable Führung zum Pausentee erspielt. Nach Wiederanpfiff drehten sich dann endlich die Rädchen auch auf der anderen Seite: Anes Mahmic wird per Schnittstellenpass perfekt in Szene gesetzt und schließt eiskalt ab - 1:3-Anschlusstreffer! An eben jenes Tor anzuknüpfen und eine furiose Aufholjagd zu starten, gelang den Steyrern nicht - eine ereignisarme zweite Hälfte endete nach dem Mahmic-Treffer torlos.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt die Union Freller Dach Schiedlberg dann im nächsten Spiel den FC Aschach an der Steyr, während die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr am gleichen Tag bei der Union HAKAKÜCHE Ansfelden antritt.

Stimme zum Spiel

Hannes Söllradl (Sportlicher Leiter Union Schiedlberg):

„Wir sind grundsätzlich zufrieden mit dem Spiel, die Jungs haben brav gekämpft. Durch die vielen Ausfälle auf beiden Seiten war das sicher nicht das attraktivste Fußballspiel. Demnach haben wir aber verdient gewonnen.“

Die Besten:

Union Schiedlberg: Marco Sturmberger (IV), Matthias Sinn (ZDM)

Bezirksliga Ost: Union Freller Dach Schiedlberg – SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr, 3:1 (3:0)

7 Florian Hofmann 1:0

27 Tobias Halbartschlager 2:0

39 Sebastian Dietachmair 3:0

47 Anes Mahmic 3:1

