Vier Eckballtore - Oedt siegt trotz Unterzahl im Spitzenspiel

Details Montag, 21. März 2022 18:58

Gleich zum Rückrundenauftakt gab es in der Bezirksliga Ost ein richtungsweisendes Topspiel, sowohl für die Union Mitterkirchen, als auch für den gastierenden Tabellenführer, die ASKÖ Oedt 1b. Unter schwierigen Platz- und Windverhältnissen hatten sich die Kontrahenten nichts zu schenken und kämpften über die volle Spieldauer. Letztlich zeigten sich die leicht-favorisierten Gäste effektiver im Abschluss und verteidigten den umkämpften Platz an der Sonne.

Neuzugang Balog bringt Oedt in Führung

Von Beginn an sahen die 200 angereisten Zuschaue eine Partie auf Augenhöhe, wobei in der Anfangsphase Mitterkirchen den besseren Eindruck hinterließ und Oedt kaum ins Spiel kam. Bis auf die ein oder andere Kleinchance gelang es keinem der Teams, zum Torerfolg zu kommen. Dementsprechend etwas kurios fiel auch dann der langersehnte Führungstreffer: ein Oedter Spieler verdeckt bei einem Eckstoß Mitterkirchen-Schlussmann Alexander Bartak die Sicht, der kann dadurch nicht schnell genug reagieren und muss zusehen wie der Kopfball von Dominik Balog den Weg ins Gehäuse findet (37.). In einer chancenarmen ersten Hälfte blieb es auch bei diesem einen und einzigen Treffer.

Eckball-Festival geht weiter

Das erste richtige Lebenszeichen der Hausherren ließ nach dem Seitenwechsel nicht lange auf sich warten. Maximilian Kranzl stand nach einer Hereingabe von der linken Seite völlig frei und köpfte eiskalt zum Ausgleich ein (50.). Ähnlich schlagfertig ging die nun deutlich unterhaltsamere Partie weiter, nur vier Minuten nach dem Gegentreffer klingelt es schon wieder im Kasten der Gastgeber. Davor Kukec schlägt einen Eckball zur Mitte, dort setzt Dragan Javorovic zum Fallrückzieher an, der den Weg jedoch nicht ins Tor findet, sondern zu Toni Mandir, der aus kurzer Distanz nur einschieben muss - 2:1 für den Ligaprimus (54.). Der gefeierte Torschütze stand auch etwa eine viertel Stunde später im Mittelpunkt, als er von Schiedsrichter Hubinger aufgrund wiederholter Kritik vorzeitig des Platzes verwiesen wurde (68.). Die Überzahl an diesem Tag zu nutzen, gelang der Renner-Elf vorerst nicht. So war es der aufgerückte Jovan Petrovic, der erneut nach einem Eckball zur Stelle war und auf 3:1 aus Sicht der Oedter erhöhte. Der Treffer von Fabian Buhri, wohlgemerkt ebenso nach einem Corner, in Minute 87 blieb trotz großer Bemühungen seitens der Mitterkirchner nur Ergebniskosmetik.

Am nächsten Sonntag reist Mitterkirchen zur nächste Spitzenpartie gegen die Union Zorn Gestra Bad Hall, zeitgleich empfängt die ASKÖ Oedt 1b die Union Freller Dach Schiedlberg.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Wir sind froh, dass wir die Partie so über die Bühne gebracht haben. Mitterkirchen war wie erwartet ein schwerer Gegner und eine große Hürde, die wir direkt bestehen konnten. Sie sind mit uns, Bad Hall und Garsten sicher die spielstärkste Mannschaft. Alles in allem ein sehr positiver Start für uns."

Die Besten:

ASKÖ Oedt 1b: Pauschallob für den Kampf

Bezirksliga Ost: Union Mitterkirchen – ASKÖ Oedt 1b, 2:3 (0:1)

37 Dominik Balog 0:1

50 Maximilian Kranzl 1:1

54 Toni Mandir 1:2

81 Jovan Petrovic 1:3

87 Fabian Buhri 2:3