Union Leonding beendet Sieglos-Serie trotz Unterzahl

Im Hinspiel noch 2:0 verloren, machte es die Union Leonding im zweiten Anlauf am gestrigen Samstagnachmittag gegen den SC Kronstorf besser und beendete ihre Durststrecke mit einem 2:1-Erfolg. Nach einem Umbruch im Winter gelang es dem Team von Neo-Coach Markus Fuchsjäger zum Rückrundenauftakt gegen Asten nicht gänzlich zu überzeugen, man holte dafür gestern dank einer kämpferisch-starken Leistung die volle Punkteausbeute.

Kronstorf hadert mit Chancenverwertung

150 Zuschauer hatten sich bei optimalem Fußballwetter am gestrigen Samstagnachmittag auf der Union Sportanlage in Leonding eingefunden und sahen eine von Beginn an engagierte Gastmannschaft. Leonding nahm jedoch den Kampf an, obwohl man spielerisch in den ersten 45 Minuten über weite Strecken deutlich unterlegen war. Die Fuchsjäger-Elf hatte Glück, dass Kronstorf-Goalgetter Michael Höll scheinbar einen schlechten Tag erwischt hatte und eine Chance nach der anderen vergab. „Wir hatten Glück, dass wir mit 0:0 in die Pause gehen konnten.", schilderte der Übungsleiter der Hausherren im Gespräch mit Ligaportal.at.

Leistungssteigerung macht sich bezahlt - Leonding nimmt das Zepter in die Hand

Die Gastgeber veränderten nach dem Seitenwechsel die taktische Ausrichtung, man stand etwas tiefer, versuchte ruhig den Spielaufbau zu gestalten. Dies schien auch früh Früchte zu tragen, man übernahm direkt die Kontrolle und kam gut in die Partie. In Minute 54, dann die Belohnung: Fabijan Grubesa bringt einen traumhaften Eckball in den Strafraum und serviert Dieter Kiesenebner die Kugel auf der Stirn, dieser nickt ein und lässt die die Heimfans zum ersten Mal jubeln (54.). Der Torschütze stand auch knapp neun Minuten später im Mittelpunkt, nur diesmal als Vorbereiter. Balleroberung im Mittelfeld, Steilpass auf Kiesenebner, der schlägt einen scharfen Stanglpass ins Zentrum und Florian Winkler lenkt das Spielgerät in die eigenen Maschen - 2:0! Kurz darauf folgte dann ein bitterer Rückschlag für die umtriebigen Hausherren: Adis Beglerovic sieht sich gezwungen die Rolle des Tormanns zu übernehmen und pariert auf der eigenen Torlinie mit der Hand - rote Karte, Elfmeter für die Gäste. Den fälligen Strafstoß verwandelte Gregor König souverän und leitete mit dem Anschlusstreffer eine spannende Schlussphase ein, in der Kronstorf die Überzahl nicht ausspielen und gefährlich werden konnte.

Am nächsten Sonntag reist die Union Carlovers Leonding zur Union Mitterkirchen, zeitgleich empfängt Kronstorf den SK Kornspitz Asten.

Stimme zum Spiel

Markus Fuchsjäger (Trainer Union Leonding):

„Kämpferisch war das von uns über 90 Minuten hervorragend. Spielerisch war die erste Halbzeit katastrophal, dafür aber die zweite Hälfte super."

Die Besten:

Union Leonding: Ümit Nuredini (IV), Dieter Kiesenebner (RF)

SC Kronstorf: Michael Höll (ST), Martin Bruckmayr (RV/RM)

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – SC Kronstorf, 2:1 (0:0)

71 Gregor König 2:1

63 Eigentor durch Florian Winkler 2:0

54 Dieter Kiesenebner 1:0