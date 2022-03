Ausgleich bleibt nur Ehrentreffer: Aschach geht erneut leer aus!

Details Montag, 28. März 2022 22:46

Die Union Ansfelden erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den FC Aschach/Steyr. Ansfelden hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatten die Gäste einen klaren 3:0-Erfolg gelandet.

Ansfelden diesmal effizient vor der Hütte

Muhamed Orascanin brachte die Union HAKAKÜCHE Ansfelden in der 17. Minute nach vorn. Den Ausgleichstreffer hatte Aschach/Steyr in Person von Csaba Nyeste in der 46. Minute im Repertoire - ein Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, ein Schock für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel merkte man der Leitner-Elf jedoch nichts an. Mladen Covic stellte kurz nach Wiederanpfiff die Weichen für die Union Ansfelden auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. Kurz vor Schluss traf Julian Nock für Ansfelden (92.). Asmir Sisic setzte sogar noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für die Union HAKAKÜCHE Ansfelden kurz vor dem Abpfiff (94.). Zum Schluss feierte die Union Ansfelden einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC Aschach an der Steyr.

Der FC Aschach/Steyr muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich sieben Zählern aus 14 Partien steht die Heimmannschaft auf dem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Aschach/Steyr das Problem. Erst 14 Treffer markierte der FC Aschach an der Steyr – kein Team der Bezirksliga Ost ist schlechter. Der FC Aschach/Steyr musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Aschach/Steyr insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation des FC Aschach an der Steyr ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Ansfelden handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Union HAKAKÜCHE Ansfelden in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Die Union Ansfelden verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Ansfelden ist seit drei Spielen unbezwungen.

Während der FC Aschach/Steyr am kommenden Sonntag den SV Garsten empfängt, bekommt es die Union HAKAKÜCHE Ansfelden am selben Tag mit der ASKÖ Oedt 1b zu tun.

Bezirksliga Ost: FC Aschach an der Steyr – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 1:4 (1:1)

94 Asmir Sisic 1:4

92 Julian Nock 1:3

58 Mladen Covic 1:2

46 Csaba Nyeste 1:1

17 Muhamed Orascanin 0:1