Amateure Steyr bezwingen Enns und knüpfen vorne an

Details Sonntag, 03. April 2022 08:42

Der SK Amateure Steyr war am gestrigen Samstagnachmittag zu Gast beim Ennser Sportklub. Da die beiden Teams in der Tabelle nicht ganz so weit auseinander sind, wurde im Vorfeld auch ein dementsprechend spannendes Spiel erwartet. Dies bekamen die 120 angereisten Zuschauer auch über weite Strecken geboten, wobei es den Gästen aus Steyr schlussendlich gelang, sich durchzusetzen und einen 2:0-Erfolg mit nach Hause zu nehmen.

Güngör bringt Gäste auf die Siegerstraße

Okan Taskin hatte bereits in der fünften Minute die erste dicke Chance für die Gastgeber auf die Führung, vergab jedoch aus aussichtsreicher Position knapp. Die geballte Offensivpower der Steyrer in Schach zu halten, gelang den Ennsern nur bedingt. Mehmetemin Güngör war es letztendlich, der den Bann brach und die Jaramaz-Elf in Minute 39 in Führung brachte. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es somit für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Nur zehn Minuten nach dem Seitenwechsel hatte der Torschütze die vermeintliche Vorentscheidung auf dem Fuß, fand jedoch diesmal in Enns-Goalie Heller seinen Meister. Serhat Sari machte es seinem Teamkollegen letztendlich besser und versenkte die Kugel zum 2:0 für die Am. Steyr (78.). Am Ende nahmen die SK Amateure Steyr beim Ennser Sportklub einen Auswärtssieg mit.

Enns verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und vier Niederlagen. Der letzte Dreier liegt für die Gastgeber bereits drei Spiele zurück.

Die Am. Steyr holten auswärts bisher nur 14 Zähler. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die SK Amateure Steyr insgesamt auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zogen die Am. Steyr am Ennser Sportklub vorbei auf Platz fünf. Enns fiel auf die achte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für den Ennser Sportklub ist die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Die SK Amateure Steyr messen sich zur selben Zeit mit dem SC Kronstorf.

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – SK Amateure Steyr, 0:2 (0:1)

78 Serhat Sari 0:2

39 Mehmetemin Güngör 0:1