ASKÖ Oedt 1b weiterhin auf Aufstiegskurs - Kukec und Kerekov schießen Garsten ab!

Details Montag, 11. April 2022 20:43

Mit der ASKÖ Oedt 1b und dem SV Garsten trafen sich am Sonntag zwei Topteams der Bezirksliga Ost. Für den Gast schien der Ligaprimus aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Die Hausherren ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen den SV Garsten einen klaren Erfolg. Das Hinspiel auf dem Platz des SV Garsten war ebenso mit einem 2:0-Sieg zugunsten der ASKÖ Oedt 1b geendet.

Oedt dreht erst in Halbzeit zwei auf

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Noch hielt die Defensive der Mayr-Elf der geballten Power der Trauner stand, war in der Offensive jedoch selbst auch nicht erfolgreich. Somit ging es torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel platzte der Knoten dann und die Gastgeber überrannten die Garstner Defensivabteilung. Davor Kukec brachte zuerst den SV Garsten per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 51. und 76. Minute vollstreckte. In der Schlussphase erhöhte Rumen Stefanov Kerekov sein Torekonto auch noch um zwei weitere Treffer und markierte den 4:0-Endstand. Letztlich feierte die ASKÖ Oedt 1b gegen den SV Garsten nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Oedt 1b führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Der Defensivverbund des Gastgebers ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 20 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die ASKÖ Oedt 1b weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Der SV Garsten hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Acht Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der SV Garsten momentan auf dem Konto.

Während beim SV Garsten derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten fünf Spielen holte man keinen Sieg – hat die ASKÖ Oedt 1b mit 40 Punkten gut lachen.

Beide Mannschaften erwartet in der nächsten Runde ein Topspiel. Weiter geht es für die ASKÖ Oedt 1b bei der Union Ried in der Riedmark am 18.04.2022. Der SV Garsten gastiert am gleichen Tag bei der Union Zorn Gestra Bad Hall.

Bezirksliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – SV Garsten, 4:0 (0:0)

91 Rumen Stefanov Kerekov 4:0

88 Rumen Stefanov Kerekov 3:0

76 Davor Kukec 2:0

51 Davor Kukec 1:0