"Jetzt wissen wir, wer die Nummer eins ist!" - ASKÖ Oedt 1b siegt im Gipfeltreffen!

Nach einer desaströsen Pleite beim Schlusslicht aus Aschach/Steyr war die Union Ried/Riedmark am gestrigen Donnerstagabend gefordert. Der bislang so gut wie unangefochtene Ligaprimus aus Oedt war zu Gast in der Sport Mayr Arena. Man merkte dem Team von Thomas Puchinger durchaus an, dass sie auf Wiedergutmachung aus waren um vorne wieder anzuknüpfen, gelingen sollte es schlussendlich aber nicht. Man verlor in einer umkämpften Partie mit 1:2.

Eigentor bringt Oedt 1b in Führung

Den im Vorfeld vermuteten offenen Schlagabtausch zwischen dem Tabellenführer der Bezirksliga Ost und dem Zweitplatzierten bekamen die knapp 100 anwesenden Zuschauer auch geboten. Von Beginn an zeigten beide Teams, wieso sie da vorne um den Aufstieg kämpfen und boten ihren Anhängern auch die eine oder andere gute Torraumszene. Die wohl beste Gelegenheit des ersten Durchgangs hatte Ried-Winterneuzugang Florian Wahl, fand jedoch in Gästegoalie Kai Lang, der mit einer Glanzparade rettete, seinen Meister (30.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt, eine Minute vor dem Pausenpfiff, fiel der langersehnte Führungstreffer für die Gäste. Lukas Brunnmayr setzte sich auf der rechten Seite durch und schloss ab, Ried-Schlussmann Höller parierte, jedoch in Richtung Simon Königsmair, der das Leder unglücklich per Brust ins eigene Tor am bereits geschlagenen Höller vorbeilenkte.

Engagierten Riedern gelingt Comeback nicht

Nach dem Seitenwechsel ging es dann etwas schneller. Knapp neun Minuten nach Wiederanpfiff war Oedts Torjäger Rumen Stefanov Kerekov nach schnell ausgeführtem Freistoß von Davor Kukec auf und davon und schob die Kugel am herausstürmenden Höller vorbei ins Gehäuse - 2:0, die Gäste haben das Zepter fest in der Hand. Diesmal hatten die Hausherren etwas mehr Zeit, um adäquat auf den Rückschlag zu antworten. In Minute 58 versenkte Philipp Freller das Spielgerät nach einem Eckball per Kopf im Netz und sorgte für den Anschlusstreffer. Es folgte eine dem Spielstand und dem Standing der Teams würdige Schlussphase, der es auch an Highlights nicht fehlte. Erst verzeichnete Oedt in Person vom eingewechselten Dominik Balog eine gute Chance auf die Vorentscheidung, ehe in Minute 93 Diwold erneut nach einem Corner zum Kopfball kam, jedoch zusehen musste wie Lang die Kugel zum zweiten Mal in dieser Partie erstaunlich von der Linie kratzte. Das Gipfeltreffen endete somit dank einem überragenden Schlussmann auf Seiten der Gäste mit 2:1 zu Gunsten des Tabellenführers.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Aufgrund des höheren Ballbesitzes denke ich, dass wir die bessere Mannschaft waren. Der Sieg ist somit absolut verdient, weil wir mehr fürs Spiel gemacht haben. Ried war ein guter Gegner, sie sind nicht ohne Grund so weit vorne in der Tabelle. Jetzt wissen wir aber, wer die Nummer eins ist.“

Die Besten:

Union Ried/Rmk.: Georg Diwold (ST)

ASKÖ Oedt 1b: Kai Lang (TW), Lukas Brunnmayr (RM)