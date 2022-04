Amateure Steyr dank Dede im Stadtderby voll im Geschäft!

Details Sonntag, 17. April 2022 17:03

Die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr empfingen am gestrigen Samstagnachmittag den Stadtrivalen SK Amateure Steyr. Die Partie wurde schließlich dem Standing würdig, in einem ereignisreichen Derby setzten sich die Gäste durch und feierten einen 2:1-Erfolg. Mann des Spiels war dabei mit Sicherheit Winterneuzugang Berke Dede, der beide Treffer für die Amateure erzielte und somit maßgeblich zum Dreier beisteuerte.

Vorwärts Torwart sieht rote Karte - Feldspieler muss ins Tor

Beide Teams erwischten einen ganz guten Start in die Partie, Anes Mahmic hatte auf Seiten des SKV in der neunten Spielminute die große Chance auf das 1:0, ließ diese jedoch ungenutzt. Nur drei Minuten später klingelte es dann auf der anderen Seite. Serhat Sari setzte Berke Dede perfekt in Szene, der Offensivmann der Gäste blieb eiskalt und verwertete zur Führung. Der nächste Dämpfer für die Herrnegger-Elf folgte in Minute 29: Torhüter Marin Ravlija sah für ein Handspiel ausserhalb des Strafraums die rote Karte. Da kurioserweise kein Ersatztorhüter im Kader war, übernahm Feldspieler Kenan Karahodzic den Posten - Vorwärts somit mit einem Mann weniger und einem Feldspieler im Tor. Sichtlich unbeeindruckt von dem bisher mehr als suboptimalen Spielverlauf, gelang den Hausherren eine starke Reaktion. Marco Schorkopf stand nach einem indirekten Freistoß goldrichtig in der Mitte und sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich (40.). Dieses Ergebnis konnten die Gastgeber nicht sonderlich lange halten, abermals war Berke Dede, diesmal nach Vorarbeit von Bashkim Biticaj, zur Stelle und sorgte im Einklang mit dem Pausenpfiff für die erneute Führung (46.).

Dezimierte Gäste bestimmen das Spiel

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer entgegen der Erwartungen und der Ausgangslage einen deutlich spielbestimmenderen SKV, der die Gäste trotz Unterzahl tief in die eigene Hälfte drückte und sich eine Chance nach der anderen erarbeitete. Die wohl beste Chance auf den Ausgleich hatte Jetmir Rama in der 78. Spielminute, scheiterete aber im 1-gegen-1 an Schlussmann Manuel Draber. Die Schützlinge von Peter Hernegger konnten letztendlich ihre Überlegenheit nicht entscheidend nutzen und in Zählbares ummünzen. Die Hintermannschaft der Amateure hielt der geballten Offensivpower der Hausherren stand und siegte auch dank einer starken Leistung von Goalie Manuel Draber mit 2:1.

Am nächsten Sonntag reist Vorwärts Am./ATSV Steyr zum FC Aschach an der Steyr, zeitgleich empfangen die Am. Steyr die Union Mitterkirchen.

Stimme zum Spiel

Igor Jaramaz (Trainer SK Amateure Steyr):

„Ganz verdient war der Sieg nicht. Ich glaube, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Wir haben aber die zwei Tore in der ersten Halbzeit gemacht und in Durchgang zwei hat uns unser Tormann im Spiel gehalten. Mit einem Spieler mehr ist für uns da einfach zu wenig gekommen."

Die Besten:

SK Amateure Steyr: Paul Petermair (IV), Yannick Schott (ZDM)

Bezirksliga Ost: SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr – SK Amateure Steyr, 1:2 (1:2)

46 Berke Dede 1:2

40 Marco Schorkopf 1:1

12 Berke Dede 0:1