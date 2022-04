Remis zwischen Mitterkirchen und Kronstorf

Details Sonntag, 17. April 2022 17:17

Das Spiel zwischen der Union Mitterkirchen und dem SC Kronstorf endete 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war der SC Kronstorf mitnichten und erreichte ein achtbares Remis. Das Hinspiel war ebenso eine knappe Angelegenheit gewesen, die Union Mitterkirchen hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Mitterkirchen spielbestimmender

Die Hausherren bestimmten von Beginn an den Ton und fanden auch die eine oder andere gute Chance vor, die Kronstorf-Keeper Patrick Mittermayr vorerst allesamt entschärfen konnte. Daniel Kranzer brach schließlich in Minute 33 den Bann und erzielte die Führung für den Favoriten. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Mitterkirchen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Auch der zweite Durchgang hatte nicht sonderlich viel zu bieten, beide Teams brillierten - bis auf wenige Aussetzer - mit einer soliden Leistung im Defensivverbund. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem SC Kronstorf dann auch schon der Ausgleich, Stefan Immler zeichnete sich für den zweiten Treffer des Tages verantwortlich (52.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Die Union Mitterkirchen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Acht Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Mitterkirchen derzeit auf dem Konto. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat die Union Mitterkirchen noch Luft nach oben.

Der SC Kronstorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Insbesondere an vorderster Front kommt Kronstorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. Fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der SC Kronstorf momentan auf dem Konto. Seit fünf Spielen wartet Kronstorf schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am nächsten Sonntag reist Mitterkirchen zu den SK Amateure Steyr, zeitgleich empfängt der SC Kronstorf die Union Freller Dach Schiedlberg.

Bezirksliga Ost: Union Mitterkirchen – SC Kronstorf, 1:1 (1:0)

52 Stefan Immler 1:1

33 Daniel Kranzer 1:0