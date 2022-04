"Das Glück des Tüchtigen" beschert Union Ansfelden wichtigen Dreier beim SK Asten!

Details Montag, 25. April 2022 17:19

Die Union Ansfelden stand im gestrigen Spiel gegen den SK Asten unter Zugzwang. Nach zwei vernichtenden Pleiten gegen Oedt 1b und Bad Hall hatte man zudem auch in der Vorwoche bei der Union Leonding gepatzt. Um ein weiteres Abrutschen in der Tabelle zu verhindern, war ein Dreier gegen zuletzt mit starken Leistungen überzeugende Astner nötig. Die Elf von Andreas Leitner erledigte letztendlich auf auswärtigem Terrain, wenn auch etwas glanzlos, ihre Hausaufgaben und siegte mit 2:1.

Sisic sorgt für wichtigen Führungstreffer

Den Hausherren war in der Vorwoche ein spektakuläres Comeback gelungen, dementsprechend startete man auch ambitioniert voller Tatendrang in die Partie. Gleich in den Anfangsminuten verpasste man nur knapp die Führung, weil ein gut getretener Eckstoß keinen Abnehmer fand und an Freund und Feind vorbeisegelte. Auch die Gäste fanden mit fortschreitender Spieldauer besser in die Partie und konnten im Gegensatz zu ihrem Kontrahenten direkt anschreiben: Die Offensivabteilung der Ansfeldner schaltet schnell nach einem Einwurf und kombiniert sich zügig in den Strafraum, wo nach Hackenvorlage Asmir Sisic im Rückraum lauert und die Kugel in die Maschen bugsiert (24.). Asten schien sich zwar rasch vom frühen Rückschlag erholt zu haben und kam immer wieder über Standards gefährlich vor den Kasten von Union-Schlussmann Prix, der vorerst keine Probleme mit der Entschärfung der hohen Hereingaben hatte. Mit einer hauchdünnen, aber auch nicht ganz unverdienten Führung zu Gunsten der Leitner-Elf ging es in die Kabinen.

Asten gelingt Comeback nach Blitzschlag nicht

Nach dem Seitenwechsel ging es direkt Schlag auf Schlag, die 250 angereisten Zuschauer bekamen so einiges zu sehen. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff klingelte es erneut auf Seiten der Hausherren, Raphael Kapsamer war zur Stelle und baute die Führung für die Union Ansfelden aus. Letzte Woche hatten die Hausherren noch einen 3:0 Rückstand eingeholt und diesmal sorgte man fast ebenso rasch für den Anschlusstreffer. In der 57. Spielminute wurde Anel Dudakovic nach einem turbulenten Getümmel im Strafraum bedient und köpfte unbedrängt zum 2:1 ein. Kurz darauf gelang den Gästen bereits die vermeintliche Vorentscheidung durch einen direkt verwandelten Freistoß von Patrick Lukic, das Schiedsrichtergespann um Karel Hinterreither nahm den vielumjubelten Treffer jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurück. In den Schlussminuten warfen die Hausherren nochmal alles nach vorne und verpassten tief in der Nachspielzeit nur knapp den Ausgleich, weil ein Ansfeldner in letzter Not das Spielgerät von der Linie kratzte. Die Union Ansfelden hatte aber diesmal das nötige Quäntchen Glück, konnte alle Anläufe der engagierten Astner Offensive im Keim ersticken und feierte am Ende einen immens wichtigen Sieg.

Während der SK Kornspitz Asten am kommenden Sonntag den SV Garsten empfängt, bekommt es die Union HAKAKÜCHE Ansfelden am selben Tag mit dem SC Kronstorf zu tun.

Stimme zum Spiel

Andreas Leitner (Trainer Union Ansfelden):

„Für uns war natürlich ganz wichtig, nicht zu verlieren - das war die oberste Prämisse nachdem wir gegen Leonding verloren haben und gegen Bad Hall fünf Tore kassiert haben. Wenn du dann gegen Asten auch verlierst, wird es schon ziemlich knapp in der Tabelle. Das war somit ein ganz wichtiger Sieg, nicht das beste oder hochklassigste Spiel, aber da war ein gutes Maß an Einsatz dabei und ein bisschen Glück. Aus meiner Sicht war das aberkannte Tor auch ein klares 3:1, daher war es auch nicht ganz unverdient. So mussten wir bis zum Schluss zittern."

Die Besten:

Union Ansfelden: Simon Prix (TW), Asmir Sisic (ZDM)

Bezirksliga Ost: SK Kornspitz Asten – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 1:2 (0:1)

57 Anel Dudakovic 1:2

47 Raphael Kapsamer 0:2

24 Asmir Sisic 0:1