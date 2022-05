Niederhuber-Show bei furiosem Kronstorfer Comeback

Details Sonntag, 15. Mai 2022 18:29

Am gestrigen Samstag traf die Union Ried in der Riedmark auf heimischem Terrain auf den SC Kronstorf. Der vermeintliche Underdog setzte sich dabei nach einem schwachen Start in Durchgang zwei gekonnt durch und feierte einen souveränen Auswärtssieg beim Zweitplatzierten. Mann des Tages war definitiv Patrick Niederhuber, der die Rieder mit einem lupenreinen Hattrick fast im Alleingang abschoss.

Start zum Vergessen: Ried geht in Führung, Kronstorf vergibt vom Punkt

Die 150 anwesenden Zuschauer sahen eine ereignisreiche Anfangsphase, die einiges zu bieten hatte. In Minute zehn stand Daniel Pührerfellner nach einem parierten Schuss goldrichtig und versenkte die Kugel überlegt im Netz zur Führung für die Gastgeber. Kurz darauf folgte bereits die riesen Chance auf den Ausgleich: Manuel Höller erwies sich als Elfmeter-Killer und parierte einen Strafstoß von Gregor König in der 23. Spielminute. Ein desaströser Start des SC Kronstorf, der in der Folgephase zwar etwas besser ins Spiel kam, sich vor dem Pausenpfiff aber nicht erholen konnte.

Dreifacher Niederhuber führt Kronstorf auf die Siegerstraße

Die Reaktion der Kronstorfer auf die ersten 45 Minuten war vorbildlich. Man kam geschlossen, wie ausgewechselt, aus der Kabine und überfuhr die Mannschaft von Thomas Puchinger förmlich. Vier Minuten nach Wiederanpfiff war Patrick Niederhuber nach einem langen Ball auf und davon und blieb eiskalt vor dem Kasten - Ausgleich. Sein zweiter Streich ließ auch nicht lange auf sich warten. Ballgewinn im Mittelfeld, Pass in die Spitze und Niederhuber taucht wieder vor Höller auf, der Abschluss: Formsache für den Angreifer des SC, Spiel erfolgreich gedreht. In der 75. Spielminute folgte bereits die Vorentscheidung, erneut war es Niederhuber, der diesmal nicht lange fackelte und das Spielgerät aus der Distanz herrlich im langen Eck versenkte. Der zuvor eingewechselte Michael Höll setzte nach Vorarbeit von Martin Bruckmayr nur eine Minute darauf den Schlusspunkt und markierte den 4:1-Endstand.

Nächster Prüfstein für Ried/Rdmk. ist die Union Mitterkirchen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Der SC Kronstorf misst sich zur selben Zeit mit dem Ennser Sportklub.

Stimme zum Spiel

Mario Mittendorfer (Trainer SC Kronstorf):

„Nach einer sehr durchwachsenen Anfangsphase in der Saison sind wir jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen und haben richtig gute Gegner besiegt. Jetzt sind wir eigentlich dort, wo wir hin wollten. Ich kann der ganzen Mannschaft nur ein Lob aussprechen und muss sagen, dass ich richtig stolz bin auf das, was wir momentan abliefern."

Die Besten:

SC Kronstorf: Pauschallob bzw. Patrick Niederhuber (ST)

Bezirksliga Ost: Union Ried in der Riedmark – SC Kronstorf, 1:4 (1:0)

76 Michael Höll 1:4

75 Patrick Niederhuber 1:3

55 Patrick Niederhuber 1:2

49 Patrick Niederhuber 1:1

10 Daniel Pührerfellner 1:0