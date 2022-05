Abstieg fix: Asten übernimmt rote Laterne nach schmerzhafter Niederlage in Aschach!

Details Montag, 30. Mai 2022 23:34

Ein Tor machte den Unterschied – der FC Aschach/Steyr siegte mit 1:0 gegen den SK Asten. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte der SK Kornspitz Asten mit 2:1 gewonnen. Der SK Asten steht somit als erster Absteiger der Bezirksliga Ost fest, während Aschach eine minimale Chance auf den Relegationsplatz hat.

Riener trifft spät

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es war das erwartete, umkämpfte Kellerduell, bei dem für beide Teams nur ein Dreier zählte. Es ging mit vorerst einem Gleichstand in die Kabinen. Philipp Riener brach für Aschach/Steyr den Bann und markierte in der 76. Minute die vielumjubelte Führung. Letztlich nahm die Heimmannschaft gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon. Zwei Runden vor Schluss steht man nun nach diesem Triump auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf die Union Schiedlberg beträgt fünf Punkte.

Zahlen und Fakten

Der FC Aschach an der Steyr muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ der FC Aschach/Steyr die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Aschach/Steyr bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sieben Unentschieden und 13 Pleiten. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim FC Aschach an der Steyr. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim SK Asten klar erkennbar, sodass bereits 62 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Der Gast steht mit 17 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Mit nur 27 Treffern stellt der SK Kornspitz Asten den harmlosesten Angriff der Bezirksliga Ost. Nun musste sich der SK Asten schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SK Kornspitz Asten musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten sechs Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor der FC Aschach/Steyr am 06.06.2022 auf den SC Kronstorf trifft und der SK Asten gegen die ASKÖ Oedt 1b spielt.

Bezirksliga Ost: FC Aschach an der Steyr – SK Kornspitz Asten, 1:0 (0:0)

76 Philipp Riener 1:0