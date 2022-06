Abstieg besiegelt: Doppelschlag von Graf trifft FC Aschach/Steyr hart

Details Montag, 13. Juni 2022 15:20

Eine wegweisende, schwierige Partie hatte der FC Aschach/Steyr am gestrigen Sonntag vor der Brust. Die Union Mitterkirchen war zu Gast und für die Mannen von Pascal Stöger war ein Dreier nötig, um die Chance auf die Relegation zu wahren. Letztendlich wurde trotz tapferem Kampf nichts daraus. Man erholte sich zwar stark von einem frühen Gegentreffer, geriet aber inmitten des zweiten Durchgangs erneut in Rückstand und verlor mit 2:3.

Buhri bringt Gäste auf die Siegerstraße

Die Union Mitterkirchen verzeichnete einen tollen Start in die Partie und hätte bereits in der dritten Spielminute in Führung gehen können. Top-Torjäger Stefan Graf ließ diese Gelegenheit jedoch liegen. Dies hinderte die Renner-Elf jedoch nicht daran, wenig später das 1:0 zu markieren. Kapitän Fabian Buhri lenkte die Kugel nach einem Eckball ins Tor und bescherte den Mitterkirchnern die frühe Führung (12.). Infolgedessen entwickelte sich ein spannendes Hin und Her, mit Chancen auf beiden Seiten. Eines blieb auf beiden Seiten gleich: Die Ausbeute war zu bemängeln, so blieb es zum Pausentee beim knappen 1:0 zu Gunsten der Gäste.

Graf dreht Partie nach Aschach-Comeback

Die Hausherren starteten gut in den zweiten Durchgang und stellten prompt auf 1:1. Volkan Gencer zeichnete sich dafür verantwortlich und verwandelte einen Foulelfmeter souverän (56.). Nur zwei Minuten später, die Führung für die Stöger-Elf, als Oliver Oberhauser eine Freistoßflanke zum 2:1 einnickte. Nun galt es, die knappe Führung irgendwie über die Zeit zu retten, woran man kläglich scheiterte. Stefan Graf fasste sich in Minute 66 aus der Distanz ein Herz und sah, wie sein abgefälschter Schuss den Weg ins Tor fand. Nur fünf Minuten später schockte der Goalgetter der Gäste den FC erneut, als er einen Stanglpass von Paul Haslinger verwertete. Sowohl die Aschacher, als auch die Mitterkirchner hatten in der Schlussphase die Chance den Ausgang der Partie zu beeinflussen, ließen ihre Gelegenheiten jedoch allesamt liegen. Durch die Pleite muss der FC Aschach nun zurück in die 1. Klasse.

Stimme zum Spiel

Jörg Renner (Trainer Union Mitterkirchen):

„Ein guter Abschluss war für uns sehr wichtig. Mitterkirchen war in den letzten Jahren auf Wolke sieben, es ist immer um viel gegangen - Aufstieg, Cup, dann die Abbrüche, als wir stets weit vorne waren. Jetzt haben wir zum ersten Mal wieder eine Fürhjahrssaison gespielt und hatten mit dem richtigen Fußballalltag zu tun. Da haben wir sehr wohl gesehen, dass die Mechanismen im Fußball auch bei uns greifen. Wir haben dann sieben Mal Unentschieden gespielt, wobei wir immer geführt haben - 3:0 gegen Garsten, 1:0 gegen Kronstorf und Asten, diese Spiele haben wir früher gewonnen. Ja, wir haben eine junge Mannschaft und haben individuelle Fehler gemacht. Der Ball, wie er die Jahre zuvor zu unseren Gunsten einem vor die Füße gesprungen ist, ist da dem Gegner serviert worden oder die Fehler sind bitter-böse bestraft worden. In dieser Phase haben wir dann extrem hart gearbeitet und waren enorm fokussiert. Die letzten fünf Runden waren wir dann ungeschlagen, das war ganz wichtig. Wir wollten vierter oder fünfter werden, und das haben wir geschafft. Damit sind wir sehr happy."

Der Beste: Stefan Graf (ST)

Bezirksliga Ost: FC Aschach an der Steyr – Union Mitterkirchen, 2:3 (0:1)

71 Stefan Graf 2:3

66 Stefan Graf 2:2

58 Oliver Oberhauser 2:1

56 Volkan Gencer 1:1

12 Fabian Buhri 0:1