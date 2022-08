Niederhuber-Doppelpack: SC Kronstorf bringt St. Valentin herbe Pleite bei!

Details Sonntag, 14. August 2022 11:55

Auch in der Bezirksliga Ost rollte der Ball an diesem Wochenende wieder. Ein neues Kapitel startete somit für den SC St. Valentin, der eine hervorragende Vorsaison am Ende mit dem Aufstieg über die Relegation abrundete. Nicht ganz so erfreulich verlief der erste Spieltag für die Niederösterreicher, es setzte eine 3:0-Pleite beim SC Kronstorf.

Niederhuber schnürt Doppelpack

Patrick Niederhuber stellte die Weichen für Kronstorf auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 1:0 zur Stelle war. Sonderlich viel tat sich in Durchgang eins nicht mehr, sodass der Gastgeber zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen hatte. Mit Wiederanpfiff und fortschreitender Spieldauer wurde es dann schließlich deutlicher. Der SC Kronstorf führte in Minute 56 das 2:0 durch Michael Höll herbei. Mit dem 3:0 sicherte Niederhuber Kronstorf wenig später nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (62.). Unter dem Strich verbuchte der SC Kronstorf gegen St. Valentin einen 3:0-Sieg.

Das nächste Spiel von Kronstorf findet in drei Wochen statt, wenn man am 03.09.2022 die Union Freller Dach Schiedlberg empfängt. Der SC St. Valentin hat das nächste Spiel in zwölf Wochen, am 06.11.2022 gegen den SV Garsten.

Bezirksliga Ost: SC Kronstorf – SC St. Valentin, 3:0 (1:0)

62 Patrick Niederhuber 3:0

56 Michael Höll 2:0

35 Patrick Niederhuber 1:0