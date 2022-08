Bad Halls Offensive bereits in Takt: Gelungenes Debüt für Neo-Coach Hieblinger!

Details Sonntag, 14. August 2022 15:16

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge erinnert man sich in Bad Hall an die Vorsaison. Man wusste fast durchwegs zu überzeugen, spielte guten Offensivfußball und qualifizierte sich am Ende als Zweitplatzierter für die Relegation in die Landesliga. In dieser traf man auf die Blau-Weiß Linz Amateure und musste sich nach einem torlosen Gastspiel am Ende vor heimischer Kulisse mit 0:2 geschlagen geben. In dieser Saison soll es nun mit dem Aufstieg klappen, gehen die Kurstädter als einer der Titelfavoriten ins Rennen und wussten direkt am ersten Spieltag unter Neo-Coach Mario Hieblinger zu gefallen: 4:1 siegte man am gestrigen Samstag gegen die Union Leonding.

Wolflehner sticht doppelt zu

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen aus Leonding, die mehr fürs Spiel machten und auch zu der ein oder anderen Chance kamen. Heimgoalie Florian Kastler musste sich in dieser Phase auch auszeichnen und hielt seinen Kasten sauber. Knapp 33 Minuten gespielt, der erste bittere Nackenschlag für die eigentlich stark-auftretenden Leondinger: Mit etwas Glück setzte sich Marcel Wolflehner im Strafraum bei einem Gestochere durch und besorgte den Kurstädtern die Führung. Damit kippte die Partie auch wieder zu Gunsten der Union, die kurz vor dem Pausenpfiff einmal mehr zuschlug. Bernhard Reichl setzte Wolflehner in Szene, der traf im ersten Anlauf zwar nur Aluminium, staubte im Nachgang aber ab und schnürte seinen Doppelpack (45.).

Öllinger-Anschlusstreffer zu wenig für bemühte Gäste

Die direkte Antwort der Fuchsjäger-Elf ließ nach dem Seitenwechsel nicht sonderlich lange auf sich warten. Sehenswert überwand Julian Öllinger Keeper Kastler mit einem satten Weitschuss aus knapp 30 Metern und ließ die mitgereisten Fans nochmal auf ein Comeback hoffen (58.). Dies blieb jedoch aus und monströs-effiziente Bad Haller stellten die 2-Tore-Führung nur wenig später wieder her. Nach einigen individuellen Fehlern stolperte Bernhard Reichl samt Spielgerät über die Linie (71.). Reichl stand auch knapp zehn Minuten später wieder im Mittelpunkt, als er sich auf der linken Seite durchtankte und per Stanglpass Patrick Grillitsch bediente, der mühelos auf 4:1 stellte (82.). Am Ende war es ein gebrauchter Tag für die Gäste, die trotz großem Engagement ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antraten.

Der nächste Gegner von Bad Hall, welcher in fünf Wochen, am 18.09.2022, empfangen wird, ist der SV Garsten. Die U. Leonding hat das nächste Spiel erst in drei Wochen, am 02.09.2022 gegen die Union HAKAKÜCHE Ansfelden.

Stimme zum Spiel

Mario Hieblinger (Trainer Union Bad Hall):

„Wir sind davon ausgegangen, dass Leonding nach den Transfers ein starker Gegner sein wird und das haben wir auch gesehen. Wir sind schwer ins Spiel gekommen zu Beginn und waren auch Anfang der zweiten Hälfte zu passiv. Wir haben aber immer den Turnaround hinbekommen und können mit sehr vielen Teilen im Spiel zufrieden sein."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – Union Carlovers Leonding, 4:1 (2:0)

82 Patrick Grillitsch 4:1

71 Bernhard Reichl 3:1

58 Julian Öllinger 2:1

45 Marcel Wolflehner 2:0

33 Marcel Wolflehner 1:0