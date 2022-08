Auftakt-Spektakel endet Remis: Amateure Steyr entführen in letzter Minute Punkt aus Kematen!

Details Montag, 15. August 2022 20:10

Nach zwei kräftezehrenden, spektakulären Relegations-Derbys mit Happy End war es am gestrigen Sonntag soweit: Die SPV Kematen-Piberbach/Rohr feierte ihr Comeback in der sechsten Spielklasse des Landes. Zum Auftakt war mit dem SK Amateure Steyr direkt ein harter Brocken zu Gast in der Raiffeisen Arena - ein optimaler Gradmesser für die neuen Aufgaben. Der Aufsteiger präsentierte sich in einer guten Verfassung, kam aufgrund eines umstrittenen Last-Minute Strafstoßes zum Saisonstart jedoch nicht über ein Unentschieden hinaus.

Gruber bringt Hausherren in Front - Güngör zeigt Klasse

Die Hausherren zeigten sich von Beginn an enorm engagiert, verzeichneten in der Anfangsphase mehr Ballbesitz und kontrollierten das Spiel ganz gut. Die Gäste hingegen ließen sich davon nicht sonderlich beeindrucken, suchten immer wieder in ihren wenigen Aktionen die Tiefe und zeigten in Einzelaktionen ihre individuelle Klasse. Das Engagement seitens der Hintersteiner-Elf machte sich früh bezahlt, nach einer Flanke von Jakob Hörtenhuber war Patrick Gruber im Zentrum zur Stelle und vollstreckte zum verdienten 1:0 (23.). Mehmetemin Güngör, einer der Ausnahmespieler in den Reihen der Steyrer, zeigte der Hintermannschaft der SPV immer wieder ihre Grenzen auf und war auch wenige Minuten später der Mann, der den Rückstand egalisierte. Nach einem langen Ball war er nicht mehr einzuholen und zeigte sich auch eiskalt vor dem Gehäuse - 1:1 (32.). Dies sollte auch zugleich der Halbzeitstand einer Partie sein, die definitiv ihr Unterhaltungspotenzial nicht ausgeschöpft hatte.

Umstrittener Last-Minute-Elfmeter führt zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen ein wahrer Traumstart. Einmal mehr war es eines der an diesem Tag zahlreichen schnellen Zuspielen in die Spitze und der Abschluss wieder Formsache für Güngör, der mühelos seinen zweiten Tagestreffer erzielte (48.). Darauf folgte eine eher weniger spektakuläre Phase, bis es in den Schlussminuten in allen Belangen nochmal so richtig krachte. Die Gastgeber bündelten nochmal die Kräfte und stellten die Partie binnen vier Minuten völlig auf den Kopf. In Minute 77 hebelte Thomas Lederhilger gefühlvoll mit einem Chipball den kompletten Defensivverbund der Gäste aus, worauf ein perfekt-einlaufender Rene Gumplmayr das Spielgerät volley an SK-Keeper Manuel Draber vorbeispitzelte. Vier Minuten später wurde ein Distanzschuss von Lederhilger Draber zum Verhängnis, letzterer konnte zwar parieren, servierte dem eingewechselten Erolind Gashi die Kugel aber vor den Füßen, der gekonnt zur vielumjubelten Führung einschoss. Alles roch nach einem Traum-Einstand für den Aufsteiger, der kurz vor Schluss bitter auf den Boden der Tatsachen gebracht wurde. Nach einem Zweikampf im heimischen Strafraum reißen sich Hörtenhuber und Biticaj gegenseitig zu Boden - Schiedsrichter Christoph Desch zögerte etwas, entschied aber auf Strafstoß für die Gäste. Der gefouhlte trat selbst an und knallte das Leder humorlos ins linke Kreuzeck - 3:3-Endstand.

Am kommenden Sonntag trifft Kematen/Rohr auf den SV Garsten, die SK Amateure Steyr spielen tags zuvor gegen die Union Ried in der Riedmark.

Stimme zum Spiel

Andreas Hintersteiner (Trainer SPV Kematen-Piberbach/Rohr):

„Grundsätzlich war das Remis am Ende relativ unglücklich. Extrem positiv war, dass wir nach dem Rückstand binnen fünf Minuten zurückkommen konnten - zum Schluss dann wegen so einer fragwürdigen Szene Punkte liegen zu lassen ist natürlich bitter. Ich glaube aber, dass das für den Auftakt eine ordentliche Leistung war, Amateure Steyr wird sicher in den Top-3 mitspielen in dieser Liga."

Die Besten: Pauschallob bzw. Patrick Gruber (RF)

Bezirksliga Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – SK Amateure Steyr, 3:3 (1:1)

92 Bashkim Biticaj 3:3

81 Erolind Gashi 3:2

77 Rene Gumplmayr 2:2

48 Serhat Sari 1:2

32 Mehmetemin Güngör 1:1

23 Patrick Gruber 1:0