Klare Angelegenheit: Union Ansfelden überrollt Enns und feiert ersten Saisonsieg!

Details Samstag, 20. August 2022 21:03

Nach einem missglückten Saisonstart wusste die Union Ansfelden im ersten Heimspiel der angebrochenen Spielzeit zu reagieren: Man machte früh alles klar und siegte am Ende mühelos gegen den Ennser Sportklub, der nach der Pleite zum Saisonauftakt bereits die zweite Niederlage der noch jungen Saison in Empfang nehmen musste.

Hausherren überrollen überforderte Gäste

Engagement, Offensivpower und Spielfreude - essenzielle Tugenden, die die Union Ansfelden von der ersten Minute an auf den Platz brachte. Die Gäste aus Enns schienen maßlos überfordert zu sein mit einer dominant-auftretenden Heimelf, sodass es bereits früh gleich zwei Mal binnen weniger Minuten klingelte. Nach einer Hereingabe konnte Enns-Keeper Marco Heller den Warnschuss noch parieren, blieb aber im zweiten Anlauf von Adam Sharabi machtlos - 1:0 für die Gastgeber (7.). Sechs Minuten später legte Raphael Kapsamer mit einem gekonnten Solo nach und sorgte früh für klare Verhältnisse. Was einer Ansfeldner-Machtdemonstration ähnelte, wurde in Durchgang eins sogar noch fortgesetzt: Per Elfmeter stellte Ümit Nuredini (28.) den 3:0-Pausenstand her.

Ansfelden lässt nichts anbrennen

Zur Halbzeit sah somit alles nach einem gebrauchten Tag für den Ennser SK aus, während die Hausherren in den zweiten 45 Minuten beruhigt aufspielen konnten und sich erlauben durften, einen Gang rauszunehmen. Dies tat man vorerst auch, ohne wirkliche Gegenwehr auf Seiten der Gäste, die zwar bemüht waren und ab und an individuelle Klasse zeigten, aber nach zahlreichen personellen Veränderungen noch in der Findungsphase zu sein schienen. In Minute 65 erwischten die Gastgeber ihren Kontrahenten erneut eiskalt, als Matthias Traussner per Stanglpass Ricardo Macho fand und letzterer die Kugel über die Linie drückte. Damit war die Partie dann endgültig entschieden, sonderlich viel tat sich nicht mehr und die Union Ansfelden feierte sich am Ende als wohlverdienter Sieger.

Am kommenden Samstag trifft die Union HAKAKÜCHE Ansfelden auf die Union Zorn Gestra Bad Hall, Enns spielt tags zuvor gegen die Union Mitterkirchen.

Stimme zum Spiel

Mario Farthofer (Sportlicher Leiter Union Ansfelden):

„Was wir gegen Naarn nicht wirklich gut machten - nämlich an uns selbst zu glauben - haben wir gegen Enns von der ersten Minute an gezeigt. Wir haben da eine sehr gute Reaktion gezeigt und wenn wir so weiterspielen, dann werden wir sicher eine schöne Saison haben. Es ist aber immer schwierig, konstant so eine Leistung abzurufen - daran müssen wir arbeiten."

Die Besten: Matthias Traussner (LA), Igor Lukic (IV)

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – Ennser Sportklub, 4:0 (3:0)

65 Ricardo Macho 4:0

28 Uemit Nuredini 3:0

13 Raphael Kapsamer 2:0

7 Adam Sharabi 1:0