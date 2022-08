Später Aichmayr-Treffer bringt Derbysieg: Naarn knüpft an guten Saisonstart an!

Details Samstag, 20. August 2022 21:46

Mitterkirchen hatte am Freitag gegen die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Ein gut-besuchtes Derby, bei dem sich etwa 800 Zuschauer eingefunden hatten, war lange völlig offen, bis der eingewechselte Tobias Aichmayr eine Minute vor Schluss zustach und zum Helden wurde.

Naarn dreht Partie nach frühem Rückschlag

Die DSG Union Naarn geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Stefan Graf das schnelle 1:0 für die Union Mitterkirchen erzielte. Es war somit ein gelungener, vielversprechender Einstand für die Hausherren. Darauf folgte jedoch eine weniger spannende Phase, beide Teams taten sich schwer und somit näherte sich die erste Hälfte dem Ende hinzu. Die Union Naarn brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Mitterkirchen hatte bis zur Pause Bestand. Nach dem Seitenwechsel, dann die langersehnte Erlösung: Julian Kollingbaum beförderte das Leder zum 1:1 der DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn in die Maschen (56.). Die spielentscheidende Rolle nahm Joker Tobias Aichmayr ein, der kurz vor knapp für den Gast zum Führungstreffer bereitstand (89.). Am Ende verbuchte die DSG Union Naarn gegen die Union Mitterkirchen einen Sieg.

Die Gastgeber treten kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim Ennser Sportklub an. Einen Tag später empfängt die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn die SK Amateure Steyr.

Bezirksliga Ost: Union Mitterkirchen – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 1:2 (1:0)

89 Tobias Aichmayr 1:2

56 Julian Kollingbaum 1:1

1 Stefan Graf 1:0