Amateure Steyr noch nicht in Form: Deutliche Heimpleite gegen starke Union Ried/Rmk.

Details Sonntag, 21. August 2022 20:06

Nach einer Nullnummer zum Saisonauftakt trat die Union Ried in der Riedmark am gestrigen Samstag die Reise zum SK Amateure Steyr an. Die Steyrer waren in der Vorwoche zu Gast in Kematen und kamen in letzter Minute zu einem 3:3, schossen sich also eigentlich ganz gut warm. Davon war im ersten Heimspiel jedoch nichts zu merken, sang- und klanglos unterlag man einer effizienten Union Ried/Rmk. mit 0:4.

Gäste nutzen Standards als Waffe

Beide Teams starteten verhältnismäßig vorsichtig in die Partie, sodass die Begegnung von Beginn an in einer gewissen Weise durchaus interessant war. Etwas unerwartet war, dass die normalerweise deutlich offensiver-ausgerichteten Hausherren den Fokus vermehrt auf die Defensive legten und mit langen Bällen im Angriffsspiel arbeiteten. Die Gäste aus Ried waren davon sichtlich unbeeindruckt, ließen wenig bis garnichts zu und waren selbst immer wieder bei ruhenden Bällen brandgefährlich: Beim 0:1 war es ein indirekter Freistoß, bei dem SKA-Keeper Draber den ersten Kopfball noch an die Latte lenken konnte, im Nachschuss von Florian Wahl aber machtlos blieb (16.). Auch der zweite Treffer entstand aus einem Freistoß auf der Mittellinie, gefühlvoller, langer Ball auf Georg Diwold und der schoss die Kugel volley in die Maschen (25.). Auch Treffer Nummer drei fiel nach einer Freistoßflanke, die Draber zum Verhängnis wurde - der Keeper konnte nicht festhalten und servierte Diwold die Kugel vor den Füßen - 3:0 (42.), zugleich der Pausenstand.

Dezimierte Gäste lassen nichts anbrennen

Zwei Minuten gespielt in der zweiten Hälfte, wird es kurios: Schiedsrichter Reinhold Hotzl zeigte plötzlich Liridon Osmani die gelb-rote Karte, obwohl eigentlich ein Mitspieler das Foul gezogen hatte. Fassungslosigkeit bei Osmani und den Gästen, eine harte Fehlentscheidung des Referees. Doch auch zu zehnt gelang den Amateuren nicht sonderlich viel im letzten Drittel. Die wohl beste Chance hatte Mehmetemin Güngör in Minute 63, doch auch er blieb an diesem Tag erfolgslos. Auf der anderen Seite klingelte es jedoch nochmal: Florian Wahl war nach einem schnellen Konter auf und davon und bugsierte das Spielgerät eiskalt ins lange Eck (69.). Auch in der Schlussphase hatten die Gastgeber nichts entgegenzusetzen, sodass am die Union Ried/Rmk. am Ende mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antrat.

Am kommenden Samstag treffen die SK Amateure Steyr auf die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, die Union Ried/Rmk. spielt tags zuvor gegen den SV Garsten.

Stimme zum Spiel

Thomas Puchinger (Trainer Union Ried in der Riedmark):

„Pauschallob an meine gesamte Mannschaft, alle haben alles gegeben und die Vorgaben super umgesetzt. Man kann auch keinen herausheben, das war eine im Kollektiv gute Mannschaftsleistung. Der Sieg geht in Ordnung, es hätte aber auch enger sein können."

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – Union Ried in der Riedmark, 0:4 (0:3)

69 Florian Wahl 0:4

42 Georg Diwold 0:3

25 Georg Diwold 0:2

16 Florian Wahl 0:1