Duell der Relegations-Sieger: SPV Kematen-Piberbach/Rohr überrennt SC St. Valentin!

Details Sonntag, 28. August 2022 21:44

Mit der SPV Kematen-Piberbach/Rohr und dem SC St. Valentin trafen am gestrigen Samstagnachmittag zwei Teams aufeinander, die mit Freude auf eine starke Vorsaison blicken und beide über die Relegation in die Bezirksliga Ost fanden. Nach zwei Unentschieden zum Saisonstart schrieb die SPV erstmals voll in der neuen Liga an, man fegte einen immernoch punktlosen SC St. Valentin mit 6:2 vom Platz.

Lederhilger & Gumplmayr treffen doppelt

Rene Gumplmayr brachte Kematen/Rohr bereits in der neunten Minute in Front. In der zwölften Minute erhöhte Jakob Konstantin Karan den Vorsprung der Gastgeber, als er das Spielgerät nach einem Eckball über die Linie drückte. Thomas Lederhilger überwand folglich den gegnerischen Schlussmann mit einem Weitschuss zum 3:0 für die SPV Kematen-Piberbach/Rohr (13.). In der 26. Minute brachte Florian Gruber das Netz für St. Valentin zum Zappeln und stellte auf 1:3 aus Sicht der Gäste. Die Vorentscheidung führten Gumplmayr (31.) nach einem Eckball und Lederhilger (33.) per Weitschuss mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Raphael Fischelmayr mit dem 2:5 für den SC St. Valentin zur Stelle (43.) und rundete eine fulminante erste Hälfte ab. Kematen-Pib./Rohr dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. St. Valentin wurde deutlich abgehängt, als die SPV Kematen-Piberbach/Rohr auf 6:2 erhöhte (90.) - Geburtstagskind Jakob Hörtenhuber zeichnete sich verantwortlich und trug sich ebenso in die Torschützenliste ein. Am Ende kam Kematen-Pib./Rohr gegen den SC St. Valentin zu einem verdienten Sieg.

Kematen/Rohr stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei der ASKÖ Doppl-Hart 74 vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC St. Valentin die Union Ried in der Riedmark.

Bezirksliga Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – SC St. Valentin, 6:2 (5:2)

90 Jakob Hörtenhuber 6:2

43 Raphael Fischelmayr 5:2

33 Thomas Lederhilger 5:1

31 Rene Gumplmayr 4:1

26 Florian Gruber 3:1

13 Thomas Lederhilger 3:0

12 Jakob Konstantin Karan 2:0

9 Rene Gumplmayr 1:0