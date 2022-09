SC St. Valentin feiert ersten Saisonsieg und fügt Union Ried/Rmk. erste Pleite hinzu!

Details Sonntag, 04. September 2022 19:20

Am gestrigen Samstagnachmittag traf der SC St. Valentin auf heimischem Terrain auf die Union Ried in der Riedmark. Die Ausgangslage der beiden Teams hätte nicht unterschiedlicher sein können: Während die Rieder die Reise nach Niederösterreich ungeschlagen antraten, wartete der Aufsteiger auf den ersten Punktgewinn in der neuen Liga. Das Team von Spielertrainer Sebastian Gschnaidtner zeigte eine starke Reaktion auf die 6:2-Pleite gegen die SPV Kematen-Piberbach/Rohr in der Vorwoche und siegte dank eines späten Elfmetertors mit 2:1.

Torloser erster Durchgang

In der ersten Hälfte begegneten sich die Teams über die gesamte Spielzeit gesehen auf Augenhöhe. Man fand zwar die eine oder andere gute Chance vor, legte die nötige Durchschlagskraft jedoch nicht an den Tag - und wenn doch, scheiterte man am eigenen Unvermögen im Abschluss. Dies galt sowohl für die Hausherren, als auch für die Gäste, die jeweils zwei gute Einschussmöglichkeiten vorfanden, diese jedoch allesamt nicht nutzen konnten. So ging es ohne Torerfolg in die Kabinen, in der Hoffnung, dass sich dies zum Seitenwechsel ändert.

Gäste verschießen Elfmeter und St. Valentin verwertet

Der zweite Durchgang hatte in puncto Tore etwas mehr zu bieten. Nur vier Minuten gespielt, vermochte es die Hintermannschaft des SC nicht, eine Hereingabe aus der Gefahrenzone zu klären und das Spielgerät gelangte zu Benedikt Rechberger, der aus kurzer Distanz zur Führung einschob. Nur wenige Minuten später hatte die Union die riesen Chance vom Punkt auf 2:0 zu erhöhen, man scheiterte aber an SC-Schlussmann Christoph Wagner-Binder, der mit einer Glanzparade Schlimmeres verhinderte. Dieser Nackenschlag, gepaart mit frischem Wind von der Heimbank besorgte die Trendwende: Es waren der 16-jährige Gabriel Sandner und der 17-jährige Michael Schruf im Zusammenspiel, erstgenannter fand letzteren mit einer Hereingabe im Zentrum und Schruf verwertete die Hereingabe zum Ausgleich (75.). Die Niederösterreicher belohnten sich wenig später sogar noch mit dem Siegtreffer. Nach Foul an Spielertrainer Gschnaidtner im Strafraum trat Can Öncel an und blieb eiskalt vom Punkt (84.) - 2:1, erster Erfolg für den SC St. Valentin in der neuen sportlichen Umgebung.

Am kommenden Samstag trifft der SC St. Valentin auf die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, die Union Ried/Rmk. spielt tags zuvor gegen die ASKÖ Doppl-Hart 74.

Stimme zum Spiel

Harald Leitner (Sektionsleiter SC St. Valentin):

„Vielleicht wäre ein Unentschieden gerechter gewesen, diesmal hatten wir aber das Glück des Tüchtigen. Das haben wir uns aber auch erarbeitet und somit verdient, die drei Punkte gehen dadurch in Ordnung. Durch den parierten Elfmeter und die Wechsel waren wir total im Spiel und konnten die Partie positiv gestalten. Dafür hatten wir in den vergangenen Spielen nicht das nötige Glück."

Die Besten: Christoph Wagner-Binder (TW), Michael Schruf, Gabriel Sandner

Bezirksliga Ost: SC St. Valentin – Union Ried in der Riedmark, 2:1 (0:0)

84 Can Öncel 2:1

75 Michael Schruf 1:1

49 Benedikt Rechberger 0:1