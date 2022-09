Güngör-Viererpack! Amateure Steyr holen vor Topspiel zum Befreiungsschlag aus

Details Sonntag, 04. September 2022 21:12

Enns setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:4 gegen die Am. Steyr die vierte Niederlage. Mehmetemin Güngör avancierte dabei mit einem Viererpack zum absoluten Matchwinner und schoss die Ennser quasi im Alleingang ab.

Güngör eine Nummer zu groß für überforderte Gäste

In Minute sieben trafen die SK Amateure Steyr zum ersten Mal ins Schwarze - es war der erste Streich von Güngör, der nach Vorarbeit von Florian Hofer eiskalt vor dem Kasten blieb. Das Heimteam erzielte in der 23. Minute das 2:0, wieder war es Güngör der sich erneut in die Torschützenliste eintrug. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Nach dem Seitenwechsel war es einmal mehr ein tiefer Ball, mit dem die Steyrer die Ennser Abwehr knackten und ein Güngör schnürte staubtrocken seinen Dreierpack. Den Schlusspunkt setzte abermals der Mann des Tages, diesmal per Weitschuss (83.). Letztlich feierten die SK Amateure Steyr gegen den Ennser Sportklub nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschten die Am. Steyr im Klassement nach vorne und belegen jetzt den elften Tabellenplatz. Die SK Amateure Steyr haben nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und zwei Niederlagen kassiert.

Enns ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 1:14 – das Torverhältnis des Schlusslichts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legten die Gäste hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Die Am. Steyr haben nächste Woche die Union Zorn Gestra Bad Hall zu Gast. Am Freitag empfängt der Ennser Sportklub den SV Garsten.

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – Ennser Sportklub, 4:0 (2:0)

83 Mehmetemin Güngör 4:0

58 Mehmetemin Güngör 3:0

23 Mehmetemin Güngör 2:0

7 Mehmetemin Güngör 1:0