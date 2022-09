Union Leonding überflügelt Mitterkirchen in der Tabelle

Details Sonntag, 11. September 2022 20:16

Am gestrigen Samstagnachmittag traf die Union Leonding vor heimischer Kulisse auf die Union Mitterkirchen. Die Mitterkirchner zeigten sich zuletzt gut in Form, zeigten dem Ennser Sportklub (4:0) seine Grenzen auf und schlugen in der Vorwoche auch noch Titelaspiranten Bad Hall mit 3:2. Gegen die Mannen von Markus Fuchsjäger nahm der kurze Erfolgslauf dann ein Ende, man unterlag den Hausherren am Ende mit 1:3.

Kurioses Tor bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Die Gastgeber legten einen Start nach Maß hin, wobei man sowohl beim Führungstreffer, als auch wenige Minuten zuvor bei einem Freistoß der Gäste Glück hatte. Leonding-Keeper Alex-Nicu-Ionut Gudea kann einen Freistoß von Stefan Graf in den Anfangsminuten zwar fangen, jedoch erst hinter der Linie - Schiedsrichter Andreas Fölser sah dies jedoch nicht und ließ weiterlaufen - großes Aufatmen bei den Hausherren, die in Minute 19 auf eine unübliche Art und Weise in Führung gingen. Mitterkirchens Fabian Buhri verlängerte einen weit-geratenen Abschlag von Gudea etwas unglücklich mit dem Kopf und die Kugel senkte sich über Alexander Bartak und schlug im Tor ein.

Anschlusstreffer reicht Mitterkirchen nicht

Mit der Führung im Rücken bauten die Gastgeber die Führung rasch aus, Hasan Yanal stellte nach einem Eckball auf 2:0 (28.). Kurz vor dem Pausenpfiff gelang der Renner-Elf noch der Anschlusstreffer - Janick Strauss stand nach einem Corner goldrichtig und drückte das Spielgerät über die Linie (45.). Dieser Treffer und wahrscheinlich die Tatsache, dass Chefcoach Jörg Renner in der Pause die richtigen Worte fand, resultierte in einer starken Drangphase nach dem Seitenwechsel. In Minute 56 hatte man auch die große Chance um vom Elfmeterpunkt auf 2:2 zu stellen, Stefan Graf vergab jedoch. Fortan kamen die Leondinger wieder etwas besser in die Partie und machten kurz vor Schluss den Deckel endgültig drauf. Edis Salkic glänzte mit starkem Dribbling und versenkte die Kugel nach einer bärenstarken Einzelaktion zum 3:1-Endstand.

Nächster Prüfstein für die U. Leonding sind die SK Amateure Steyr (Samstag, 16:00 Uhr). Mitterkirchen misst sich am selben Tag mit der Union Freller Dach Schiedlberg (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Markus Fuchsjäger (Trainer Union Leonding):

„Über das ganze Spiel gesehen sind wir denke ich der verdiente Sieger, auch wenn uns der Spielverlauf in die Karten gespielt hat. Das Spiel hätte auch in Anbetracht einiger Torchancen des Gegners kippen können, wir haben aber eine gute Moral an den Tag gelegt. Ich bin einfach happy, weil wir trotz der vielen Ausfälle eine gute Leistung abrufen konnten."

Die Besten:

Union Leonding: Emin Gazibara (IV)

Union Mitterkirchen: Stefan Graf

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – Union Mitterkirchen, 3:1 (2:1)

89 Edis Salkic 3:1

45 Janick Strauss 2:1

28 Hasan Yanal 2:0

19 Eigentor durch Fabian Buhri 1:0