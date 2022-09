Sturmberger-Doppelpack: Union Schiedlberg fährt dritten Saisonsieg ein

Details Sonntag, 11. September 2022 20:36

Die Union Schiedlberg gewann das Samstagsspiel gegen die Union Ansfelden mit 4:2. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Schiedlberg wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Mannen von Herbert Linimair fuhren nun den dritten Saisonsieg ein und finden sich nach Runde fünf auf dem vierten Tabellenrang wieder.

Sturmberger schnürt Doppelpack

Matthias Balint brachte den Gastgebern nach Vorarbeit von Laurenz Ahrer die frühe 1:0-Führung (13.). Marco Sturmberger versenkte die Kugel zum 2:0 für die Union Freller Dach Schiedlberg (21.). Matthias Traussner verkürzte für Ansfelden später in der 32. Minute auf 1:2. Sturmberger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (35.). Mit der Führung für die Union Schiedlberg ging es in die Kabine. Adam Sharabi beförderte das Leder zum 2:3 der Union HAKAKÜCHE Ansfelden in die Maschen (85.). Schiedlberg baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Valentin Singer in der 92. Minute traf. Schlussendlich verbuchte die Union Freller Dach Schiedlberg gegen die Union Ansfelden einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Union Schiedlberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Freller Dach Schiedlberg.

Ansfelden findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Ansfelden taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Während die Union Schiedlberg am kommenden Samstag die Union Mitterkirchen empfängt, bekommt es die Union HAKAKÜCHE Ansfelden am selben Tag mit dem SC Kronstorf zu tun.

Bezirksliga Ost: Union Freller Dach Schiedlberg – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 4:2 (3:1)

92 Valentin Singer 4:2

85 Adam Sharabi 3:2

35 Marco Sturmberger 3:1

32 Matthias Traussner 2:1

21 Marco Sturmberger 2:0

13 Matthias Balint 1:0