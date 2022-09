SPV Kematen-Piberbach/Rohr wieder auf der Siegerstraße: Ried/Rmk. verliert beim nächsten Aufsteiger

Details Sonntag, 18. September 2022 20:41

Die Union Ried in der Riedmark war in den vergangenen Wochen etwas ins Straucheln geraten. Sowohl beim SC St. Valentin, als auch im Heimspiel gegen die ASKÖ Doppl-Hart zog man den Kürzeren. Unter dem Motto "Wiedergutmachung" reiste man in die Bawag Arena nach Rohr zum nächsten Aufsteiger, wo man zum dritten Mal en suite leer ausging. Die SPV Kematen-Piberbach/Rohr triumphierte am Ende knapp mit 2:1.

Start nach Maß: Gashi und Covic treffen

Die Personalsituation bei den Hausherren sorgte im Vorfeld der Partie für Bedenken: Neben Kapitän Dominik Landerl, Jakob Hörtenhuber und Patrick Gruber fiel auch noch Thomas Lederhilger kurfristig aus. Die Ausfälle der vier Leistungsträger konnten jedoch gut kompensiert werden, sodass man bereits nach acht Minuten in Führung ging. Raphael Zeilinger schickte Erolind Gashi auf die Reise, der blieb eiskalt und erzielte seinen zweiten Saisontreffer. Drei Minuten später zappelte die Kugel nach Gumplmayr-Stanglpass auf Gashi erneut im Netz, der Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen. Es war eine starke Anfangsphase, die die Hintersteiner-Elf sogar noch mit dem zweiten Treffer abrundete. Nach einer Freistoßflanke von Julian Schneider aus dem Halbfeld spitzelte Leon Covic die Kugel im zweiten Anlauf an Ried-Keeper Höller vorbei und sorgte für das vielumjubelte 2:0 (17.). Die Partie war in der Folgephase geprägt von vielen Fouls und technischen Fehlern, die aufgrund der Platzverhältnisse an der Tagesordnung waren. Die Gäste zeigten sich zwar engagiert, konnten am Stand bis zur Pause jedoch nichts ändern.

Defensive der Hausherren hält Druck stand

Die Mannen von Thomas Puchinger kamen stark aus der Kabine und gaben in Durchgang zwei den Ton an. Die Feldüberlegenheit resultierte jedoch zum Leidwesen der Rieder nicht in sonderlich vielen guten Einschussmöglichkeiten, das letzte Drittel der Hausherren war kaum zu knacken. In Minute 60 war es dann doch soweit: Ein Freistoß an der Strafraumgrenze, getreten von Liridon Osmani, ging durch die Mauer und wurde unhaltbar abgefälscht - 2:1. Postwendend hatte wiederum Gashi die Chance die 2-Tore-Führung wieder herzustellen, scheiterte aber an Schlussmann Höller. In ähnlicher Manier ging es weiter, die Rieder verzeichneten mehr Ballbesitz, die SPV aber die besseren Chancen. Am Spielstand änderte sich in der Schlussphase dennoch nichts mehr, sodass die SPV Kematen-Piberbach/Rohr den zweiten Saisonsieg einfuhr.

Am Samstag muss Kematen/Rohr bei der DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn ran, zeitgleich wird Ried/Rdmk. vom SC Kronstorf in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Oliver Windisch (Sportlicher Leiter SPV Kematen-Piberbach/Rohr):

„Erstmal ein großes Kompliment an die Mannschaft, wir hatten doch vier schwerwiegende Ausfälle. Wie das Team das im Gesamten kompensiert hat, war überragend. Wir haben diesmal auch weniger zugelassen, besser verteidigt und der Sieg ist auch aufgrund der besseren Torchancen unsererseits verdient."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – Union Ried in der Riedmark, 2:1 (2:0)

60 Liridon Osmani 2:1

17 Leon Covic 2:0

8 Erolind Gashi 1:0