SC St. Valentin ringt Enns nieder: Schlusslicht weiterhin sieglos

Details Sonntag, 18. September 2022 22:06

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das St. Valentin mit 2:1 gegen Enns gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SC St. Valentin. Der Ennser Sportklub wartet somit noch immer auf den ersten Dreier der Saison, während der Aufsteiger nach dem Sieg gegen Ried/Rmk. bereits den zweiten Saisonsieg bejubeln konnte.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Raphael Fischelmayr brachte den Ennser Sportklub in der 38. Minute ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich St. Valentin, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Spielertrainer Sebastian Gschnaidtner schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (60.) und brachte die Hausherren in ruhiges Fahrwasser. Luka Curic war es, der in der 89. Minute das Spielgerät im Tor des SC St. Valentin unterbrachte. Der Anschlusstreffer der Gäste kam jedoch zu spät, in der Nachspielzeit konnte man daran nicht anknüpfen. Schließlich sprang für St. Valentin gegen Enns ein Dreier heraus.

Zahlen und Fakten

Der SC St. Valentin muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Valentin in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Mit erschreckenden 18 Gegentoren stellt der SC St. Valentin die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte der SC St. Valentin bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert der Ennser Sportklub das Tabellenende der Bezirksliga Ost. Die Offensive des Gasts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – zwei geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Enns wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Samstag tritt St. Valentin bei der Union Zorn Gestra Bad Hall an, während der Ennser Sportklub einen Tag zuvor die ASKÖ Doppl-Hart 74 empfängt.

Bezirksliga Ost: SC St. Valentin – Ennser Sportklub, 2:1 (1:0)

89 Luka Curic 2:1

60 Sebastian Gschnaidtner 2:0

38 Raphael Fischelmayr 1:0