Traussner-Doppelpack! Effiziente Union Ansfelden schockt Mitterkirchen

Details Sonntag, 25. September 2022 22:58

Nichts zu holen gab es für die Union Mitterkirchen bei der Union Ansfelden. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1-Heimsieg. Mit breiter Brust war Mitterkirchen zum Duell mit Ansfelden angetreten – der Spielverlauf ließ bei der Union Mitterkirchen jedoch Ernüchterung zurück. Es war erst der zweite Dreier für die Ansfeldner, die bislang nur bei Schlusslicht Enns voll anschreiben konnten.

Traussner dreht per Doppelpack Partie

Nachdem man vorerst eine Doppelchance nicht nutzen konnte brachte Daniel Kranzer die Union Mitterkirchen in der 29. Minute in Front. Ibrahim Asani schoss für die Union HAKAKÜCHE Ansfelden in der 39. Minute das erste Tor und sorgte für den Ausgleich, der in Anbetracht des Spielverlaufs aus dem Nichts kam. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Matthias Traussner brachte Mitterkirchen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 62. und 69. Minute vollstreckte. Die Hausherren zeigten sich mörderisch effizient und agierten konzentriert in der Defensive, was am Ende auch den Unterschied machte. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte die Union Ansfelden die drei Zähler unter Dach und Fach.

Zahlen und Fakten

Ansfelden findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In dieser Saison sammelte die Union Ansfelden bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Ansfelden noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mit zehn ergatterten Punkten steht die Union Mitterkirchen auf Tabellenplatz sieben. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

Am kommenden Samstag trifft die Union HAKAKÜCHE Ansfelden auf die SK Amateure Steyr, Mitterkirchen spielt tags zuvor gegen den SC Kronstorf.

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – Union Mitterkirchen, 3:1 (1:1)

69 Matthias Traussner 3:1

62 Matthias Traussner 2:1

39 Ibrahim Asani 1:1

29 Daniel Kranzer 0:1