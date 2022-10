Zweiter Sieg in Serie: Amateure Steyr finden langsam wieder zu alter Stärke

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 22:32

In der Vorwoche machte man einen Schritt in die richtige Richtung, nun scheinen die Mechanismen schon deutlich besser zu greifen. Rede ist vom SK Amateure Steyr, der nach Startschwierigkeiten langsam wieder zu alter Stärke findet, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Am gestrigen Samstagnachmittag siegte man vor heimischer Kulisse souverän mit 4:1 gegen die Union Ansfelden.

Früher Doppelschlag

Das Spiel hatte für die Gäste aus Ansfelden eigentlich so gut gestartet. Drei Minuten gespielt, hatte ein Ansfeldner bereits die erste richtig gute Chance, konnte diese aber nicht nutzen. Die Gastgeber machten es in der Anfangsphase deutlich besser und trafen früh binnen fünf Minuten doppelt. Wegbereiter für beide Tore war Niklas Schott, der erst Bashkim Biticaj in Szene setzte (6.) und später Mehmetemin Güngör (11.) - beide Akteure glänzten mit einer guten Annahme und starkem Abschluss - Resultat: Eine früh-erarbeitete, komfortable Pausenführung für die Hausherren, die in der Folgephase auch einige Chancen kreieren konnten, am Zwischenergebnis aber nichts mehr ändern konnten.

Güngör und Biticaj legen noch einen drauf

Auch in der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer ein munteres, offensiv-geführtes Fußballspiel mit einem hohen Unterhaltungsfaktor. Beide Parteien verzeichneten etliche gute Einschussmöglichkeiten, ein Team zeigte sich aber deutlich effizienter vor dem Kasten. In Minute 52 war es wiederum Güngör, der nach einem Angriff über den Flügel abermals als Vollstrecker fungierte und auf 3:0 stellte. Erst in der 71. Spielminute gelang es den Ansfeldnern, den Defensivverbund der Schimpl-Elf zu durchbrechen: Raphael Kapsamer war es letztendlich, der den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte. Dies änderte jedoch nichts am Ausgang der Partie, lediglich die heimischen Fans bekamen nochmal Grund zum Jubeln. Nach einer schönen Kombination gelang die Kugel zu Biticaj, der es seinem kongenialen Offensivpartner gleich machte und ebenso seinen zweiten Tagestreffer markierte (79.).

Am kommenden Samstag treffen die Am. Steyr auf die Union Mitterkirchen, die Union HAKAKÜCHE Ansfelden spielt tags zuvor gegen den SV Garsten.

Stimme zum Spiel

Christoph Schimpl (Trainer SK Amateure Steyr):

„Das war der zweite Sieg für uns hintereinander, das ist natürlich sehr wichtig für uns. Das bringt uns jetzt viel Selbstvertrauen. Wir hatten zwei Ausfälle, die jungen Spieler, die da reingekommen sind haben ihre Aufgaben sehr gut gelöst. Da tut uns unsere Kaderbreite sehr gut."

Der Beste: Paul Petermair (IV)

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 4:1 (2:0)

79 Bashkim Biticaj 4:1

71 Raphael Kapsamer 3:1

52 Mehmetemin Güngör 3:0

11 Mehmetemin Güngör 2:0

6 Bashkim Biticaj 1:0