Das Beste zum Schluss: Enns erzielt trotz Ausschluss späten Ausgleichstreffer!

Details Samstag, 08. Oktober 2022 19:06

Der Ennser Sportklub und die Union Ried in der Riedmark teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Gönner sorgt für Last-Minute-Remis

In der ersten Hälfte bekamen die Zuschauer nicht sonderlich viel zu sehen, man begegnete sich weitesgehend auf Augenhöhe. Torlos ging es somit nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Florian Wahl traf vor etwa 200 Besuchern per Kopf zum 1:0 (54.). Die Union Ried/Rmk. schaffte es trotz Ausschluss für Enns' Muhamed Orascanin (57. gelb-rot) nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn Enns gelang durch Benjamin Gönner in der Nachspielzeit (92.) der Ausgleichstreffer. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der Ennser Sportklub und Ried/Rdmk. mit einem Unentschieden.

Zahlen und Fakten

Enns muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich sechs Zählern aus neun Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Mit nur sieben Treffern stellt der Ennser Sportklub den harmlosesten Angriff der Bezirksliga Ost. Einen Sieg, drei Remis und fünf Niederlagen hat Enns derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging der Ennser Sportklub in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Union Ried in der Riedmark findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die Union Ried/Rmk. nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Samstag trifft Enns auf die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, Ried/Rdmk. spielt tags zuvor gegen die Union Zorn Gestra Bad Hall.

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – Union Ried in der Riedmark, 1:1 (0:0)

92 Benjamin Gönner 1:1

54 Florian Wahl 0:1