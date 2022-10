Nach vier langen Jahren: Union Bad Hall krönt sich zum Derbysieger gegen Kematen/Rohr!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 16:10

Gestern hieß es "Derbytime!" in der ZORN-Arena in Bad Hall: Der Aufsteiger, die SPV Kematen-Piberbach/Rohr, war zu Gast bei der Union Bad Hall. Ein Nachbarsduell, welches nach langer Zeit wieder von der Bühne gehen konnte und mit Hochspannung erwartet wurde. Die Hausherren galten als klarer Favorit, speziell in Anbetracht der bisherigen Leistungen - einer Niederlage und einem Remis standen fünf Siege gegenüber, am gestrigen Tag kam da Nummer sechs dazu, man siegte am Ende mit 2:1 gegen die Gäste aus Kematen.

Grillitsch schockt SPV früh

Alles war angerichtet, der Sportplatz gut gefüllt und die beiden Fanlager der Teams top-motiviert. So auch die Offensivabteilung der Bad Haller um Bernhard Reichl, Patrick Grillitsch und Co., die die Hintermannschaft der Gäste zu Beginn vor massive Probleme stellte. So ließ etwa Grillitsch in Minute drei seine Klasse aufblitzen, holte sich nach Ballverlust das Spielgerät wieder und zog von der Strafraumgrenze ab - 1:0. Knapp vier Minuten später hatte der Unterschiedsspieler der Gastgeber schon den zweiten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber nach Solo und Zuspiel von Reichl aus kurzer Distanz. In der 17. Spielminute klingelte es dann doch bereits zum zweiten Mal, diesmal wurde Marcel Wolflehner in Szene gesetzt, nahm sich ein scharf-gespieltes Zuspiel gekonnt an und brachte die Kurstädter mit einem satten Flachschuss in ruhiges Fahrwasser. In einer insgesamt dominanten Darbietung der Heimischen in Durchgang eins wäre auch noch mehr drin gewesen. In Minute 29 verhinderte SPV-Keeper Gregor Kerschbaumsteiner Schlimmeres, hielt einen Abschluss von Manuel Fellinger, der zuletzt mit Rückenproblemen kämpfte und sein Startelf-Comeback feierte. Den folgenden Nachschuss drückte Reichl zwar über die Linie, stand aber dabei im Abseits.

Zerfahrener zweiter Durchgang - Gästen fehlt "Lucky-Punch"

In Durchgang zwei gestaltete sich die Partie etwas ausgeglichener, was zunehmend dazu führte, dass sich die beiden Teams gegenseitig neutralisierten. Die Gastgeber hatten zwar noch die ein oder andere Konterchance, trafen aber die falschen Entscheidungen oder zeigten sich zu nachlässig. Das Innenverteidiger-Duo der Hausherren, bestehend aus Rene Wolflehner und Mirsad Fazlic, ließ bis auf wenige, großteils ungefährliche Hereingaben nur wenig zu, bis es in der Schlussphase dann doch nochmal etwas spannend wurde. Die SPV machte nicht gerade den Anschein, die Partie abschreiben zu wollen, zeigte sich engagiert und traf letztlich doch noch. Der eingewechselte Leon Covic nickte eine Hereingabe in Minute 87 über die Linie - damit kam noch ein wenig Hektik in die Partie, der Ausgleich blieb jedoch aus.

Die Union Zorn Gestra Bad Hall tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, bei der Union Ried in der Riedmark an. Einen Tag später empfängt Kematen-Pib./Rohr die Union Carlovers Leonding.

Fotocredit: SPV Kematen-Piberbach/Rohr

Stimme zum Spiel

Mario Hieblinger (Trainer Union Bad Hall):

„Ich glaube, dass der Sieg in Ordnung geht. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, haben aber das dritte Tor nicht machen können. Im zweiten Durchgang waren wir ein wenig im Verwaltungs-Modus, bei 2:0 kann man immer ein Gegentor bekommen und dann wirds wieder brandgefährlich. Wir müssen da bei dem ein oder anderen Konter auch bessere Lösungswege finden. Dann ist Kematen jederzeit für ein Tor gut, Offensiv haben sie ihre Qualitäten, da brauchen wir nicht diskutieren. Daher wars am Ende dann doch etwas knapp. Im Endeffekt geht der Sieg aber so in Ordnung."

Der Beste: Manuel Fellinger (LM)

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – SPV Kematen-Piberbach/Rohr, 2:1 (2:0)

87 Leon Covic 2:1

17 Marcel Wolflehner 2:0

3 Patrick Grillitsch 1:0