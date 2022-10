Öllinger und Salkic treffen: Starke Union Leonding überzeugt auch im Derby!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 21:31

Derbywochenende in der Bezirksliga Ost: Neben dem Duell zwischen der Union Bad Hall und der SPV Kematen-Piberbach/Rohr gab es auch am Sportplatz in Leonding ein Aufeinandertreffen zweier Nachbarn. Die ASKÖ Doppl-Hart gastierte bei der Union Leonding, was definitiv in Anbetracht der bisherigen Leistungen der Teams ein gutes Fußballspiel versprach. Dieses bekamen knapp 350 Zuschauer vor Ort auch zu sehen, letztlich setzten sich die Gastgeber am Ende knapp mit 2:1 durch.

Nervosität auf beiden Seiten: Leonding fängt sich gut

Welche Anspannung Derbys bei Akteuren auslösen, war auch in der Anfangsphase der Partie bemerkbar. Beide Mannschaften zeigten sich in dieser Phase unruhig und haderten mit etlichen Ballverlusten und Unsauberkeiten im Aufbauspiel. Mit fortschreitender Spieldauer fingen sich die Mannen von Markus Fuchsjäger aber, kamen gut in die Gänge und belohnten sich auch rasch mit dem 1:0. Anu Khonsoongnoen schaltete mit einem weiten Diagonalball die Hintermannschaft der Gäste aus und Julian Öllinger übernahm den Rest (32.). Mit der Führung im Rücken misste man es auch nicht, diese - wenn auch zu einem etwas glücklichen Zeitpunkt - auszubauen. Edis Salkic fiel die Kugel in Minute 45 nach einem Standard vor die Füße, der fackelte nicht lange und drückte die Kugel über die Linie.

Anschlusstreffer sorgt für Derby-Feeling

Nach dem Seitenwechsel waren die Leondinger darauf bedacht, die Führung gekonnt zu verwalten, in erster Linie im Defensivverbund sauber zu agieren und waren dennoch nicht abgeneigt, offensive Vorstöße zu starten. Man hatte auch die ein oder andere gute Einschussmöglichkeit, scheiterte aber immer wieder an Matthias Sallinger, dem Keeper von Doppl-Hart. Die Steinkellner-Elf gab sich jedoch nie auf und markierte auch zu einem guten Zeitpunkt den Anschlusstreffer. In der 73. Spielminute tauchte nach einem Abspielfehler plötzlich Milos Jotanovic frei vor dem Kasten auf und stellte eiskalt auf 1:2. In der folgenden Schlussphase schöpfte die Begegnung erst ihr ganzes Potenzial aus und bot hoch-spannende Schlussminuten. Hierbei bewahrte Leonding-Schlussmann Alex-Nicu-Ionut Gudea sein Team mehrmals vor dem Ausgleich und avancierte somit am Ende zum Matchwinner.

Die Union Carlovers Leonding stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der SPV Kematen-Piberbach/Rohr vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die ASKÖ Doppl-Hart 74 die Union Freller Dach Schiedlberg.

Stimme zum Spiel

Markus Fuchsjäger (Trainer Union Leonding):

„Das war kein klassisches Derby, dafür war es für mich zu wenig rassig. Lediglich in den letzten 20 Minuten hatte die Partie Derby-Charakter, da ging es etwas mehr zur Sache. Davor ist die Partie etwas vor sich hingeplätschert. Bis auf die Phase nach dem Anschlusstreffer war ich mit dem Spiel meiner Mannschaft aber sehr zufrieden, freue mich über den Sieg und hoffe, dass wir uns da oben in den nächsten Runden festsetzen können. Das Potenzial hat das Team auf jeden Fall."

Die Besten:

Union Leonding: Pauschallob

ASKÖ Doppl-Hart: Matthias Sallinger (TW)

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – ASKÖ Doppl-Hart 74, 2:1 (2:0)

73 Milos Jotanovic 2:1

45 Edis Salkic 2:0

32 Julian Öllinger 1:0