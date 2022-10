Mitterkirchen hadert mit Chancenverwertung und muss sich mit Punkt gegen Garsten begnügen

Details Samstag, 15. Oktober 2022 18:37

In der Begegnung Union Mitterkirchen gegen den SV Garsten trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Der Gast zog sich gegen Mitterkirchen achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Hausherren vergeben Hochkaräter

In der achten Minute ging der SV Garsten in Führung. Nach einer Flanke von Thomas Bibermair nickte Hannes Greinöcker eiskalt ein. In der Folge zeigten sich die Gastgeber engagiert auszugleichen, verpassten aber immer wieder knapp das 1:1 - zwei Mal konnte ein Garstner dabei die Kugel in letzter Not von der Linie kratzen. Maximilian Kranzl ließ sich in der 37. Minute dann nicht zweimal bitten und verwertete zum verdienten Ausgleich für die Union Mitterkirchen. In den Minuten vor der Pause schwamm die Mayr-Elf erneut gewaltig, hatte aber Glücksgöttin Fortuna auf ihrer Seite und rettete trotz einiger guter Einschussmöglichkeiten seitens der Mitterkirchner das 1:1 über die Zeit. In der Folgephase nach dem Seitenwechsel fingen sich die Gäste dann wieder und begegneten den Mannen von Jörg Renner auf Augenhöhe, ehe letztere Mannschaft in der Schlussphase wieder einen Zahn zulegte, aber immer wieder an einem an diesem Tag im Tor der Gäste überragend-aufspielenden Yannick Stern scheiterte. Der Schlusspfiff durch den Schiedsrichter setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Zahlen und Fakten

Sicherlich ist das Ergebnis für Mitterkirchen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. An der Abwehr des Heimteams ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste die Union Mitterkirchen bislang hinnehmen. Mitterkirchen verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Die Union Mitterkirchen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Ein Punkt reichte dem SV Garsten, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 13 Punkten steht der SV Garsten auf Platz fünf. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des SV Garsten. Insgesamt erst siebenmal gelang es dem Gegner, den SV Garsten zu überlisten. Drei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen hat der SV Garsten derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SV Garsten in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag trifft Mitterkirchen auf den SC St. Valentin (17:00 Uhr), der SV Garsten reist zu den SK Amateure Steyr (15:30 Uhr).

Bezirksliga Ost: Union Mitterkirchen – SV Garsten, 1:1 (1:1)

37 Maximilian Kranzl 1:1

8 Hannes Greinöcker 0:1