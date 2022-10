Schlagabtausch: SPV Kematen-Piberbach/Rohr findet nach Derby-Niederlage zurück auf die Siegerstraße!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 21:31

Im Spiel von Kematen/Rohr gegen die Union Leonding gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der SPV Kematen-Piberbach/Rohr. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Gumplmayr avanciert am Ende zum Goldtorschützen

Die Partie gestaltete sich von Beginn an sehr unterhaltsam, es standen so einige Chancen auf dem Programm - vor allem auf einer Seite: Die Hausherren legten einen vielversprechenden Start hin und gingen auch verdient früh in Führung. Leon Covic nickte nach einer Flanke von Patrick Gruber die Kugel via Innenlatte über die Linie und stellte auf 1:0 (16.). Die Führung hielt aber nicht lange, Hasan Yanal fasste sich in Minute 21 ein Herz und bugsierte das Leder sehenswert ins Gehäuse. Oftmals forcierte die SPV das Spiel über die Flügel, wo Gumplmayr und Gruber für viel Furore sorgten, den letzten Pass aber oftmals zu unsauber spielten, oder an Leonding-Keeper Gudea scheiterten. Kurz vor der Pause belohnte man sich doch für das Engagement: Nach einer Ecke war es Kapitän Dominik Landerl, der den Ball via Innenlatte über die Linie drückte (40.).

Die Minuten nach Wiederanpfiff waren äußerst hektisch - gleich zwei Mal war der Aufschrei seitens der heimischen Anhänger samt Trainerbank groß, weil erst Sebastian Hinterleitner (47.) im Strafraum zu Fall gebracht wurde, ehe zwei Minuten später Thomas Lederhilger fiel. Der Pfiff blieb aber aus und in Minute 67 wurde es doppelt-bitter für die Hintersteiner-Elf: Ein Freistoß von Dieter Kiesenebner fand irgendwie den Weg an Freund und Feind vorbei und landete bei Yanal, der völlig frei aus kurzer Distanz einköpfte zum erneuten Ausgleich. In der Schlussphase war es dann ein ausgeglichenes, dafür weniger ereignisreiches Spiel, welches letztlich aber doch noch einen Sieger fand. Nach einer Ecke von Lederhilger startete Gumplmayr perfekt in Richtung erster Pfosten und drückte die Kugel per Kopf unter den Querbalken (77.).

Zahlen und Fakten

Bei Kematen/Rohr präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Die SPV Kematen-Piberbach/Rohr findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht.

Die Union Carlovers Leonding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Die Stärke der Union Leonding liegt in der Offensive – mit insgesamt 18 erzielten Treffern.

Drei Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Kematen-Pib./Rohr derzeit auf dem Konto. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der U. Leonding.

Am nächsten Samstag reist Kematen/Rohr zur Union Freller Dach Schiedlberg, zeitgleich empfängt die Union Carlovers Leonding die Union Ried in der Riedmark.

Bezirksliga Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – Union Carlovers Leonding, 3:2 (2:1)

77 Rene Gumplmayr 3:2

67 Hasan Yanal 2:2

40 Dominik Landerl 2:1

21 Hasan Yanal 1:1

16 Leon Covic 1:0