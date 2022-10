Union Schiedlberg wird weiter durchgereicht: Doppl-Hart wieder auf der Erfolgsspur

Details Montag, 17. Oktober 2022 20:20

Bei der Union Schiedlberg ist derzeit - zumindest was die Ergebnisse betrifft - viel Luft nach oben. Nach einer enttäuschenden 0:4-Heimpleite gegen den SC St. Valentin in der Vorwoche musste man sich am gestrigen Sonntag einmal mehr geschlagen geben. Man war zu Gast bei der ASKÖ Doppl-Hart, die zuletzt ebenso seit drei Spielen nicht gewonnen hatte. Dies änderte sich nun, nach einem guten Auftritt fuhr die Mannschaft von Alexander Steinkellner den dritten Saisonsieg ein.

Doppl-Hart nach exzellentem Start mit verdienter Pausenführung

Die ersten Minuten gehörten ganz klar den Hausherren, die sich munter und früh gut verausgabten und auch gute Offensivaktionen vorfanden. Coach Steinkellner, der seine Sperre aus der Vorwoche absaß und auf der Tribüne Platz nehmen musste, sah auch wie sein Team früh verdient in Führung ging. Gerald Hintringer versenkte einen fälligen Strafstoß in Minute zwanzig und ließ die heimischen Fans zum ersten Mal jubeln. Wenig später hätte man den Vorsprung bereits erhöhen können, Khamzat Chakayev stand bei seinem Treffer aber im Abseits. Kurz vor der Pause fiel das 2:0 dann aber doch, weil Kapitän Kürsad Kaya das Spielgerät nach einer Freistoßflanke perfekt traf und volley die 2:0-Pausenführung herstellte.

Verschossener Elfmeter wirft wie ausgewechselte Gäste aus der Bahn

Schiedlberg-Coach Herbert Linimair schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Seine Mannen zeigten ihr wahres Gesicht, glänzten mit Offensivpressing und belohnten sich prompt mit dem Anschlusstreffer. Für diesen zeichnete sich Marco Sturmberger nach einem Eckball verantwortlich (53.). Etwa drei Minuten später hatte man auch die riesen Chance auf den Ausgleich, Laurenz Ahrer scheiterte aber nach Foul im Strafraum vom Elfmeterpunkt an Doppl-Keeper Sallinger. Damit war die Euphorie seitens der Oktoberfestkicker wieder verpufft und das Spiel kippte wieder zugunsten der Gastgeber. Dennoch musste man lange auf die Vorentscheidung warten - diese besorgte der eingewechselte Milos Jotanovic, der einen Stanglpass von Chakayev mühelos über die Linie drückte (86.).

Die ASKÖ Doppl-Hart 74 tritt am Freitag, den 21.10.2022, um 19:30 Uhr, bei der Union HAKAKÜCHE Ansfelden an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt Schiedlberg die SPV Kematen-Piberbach/Rohr.

Stimme zum Spiel

Alexander Steinkellner (Trainer ASKÖ Doppl-Hart 74):

„Aufgrund des Spielverlaufs war es für uns ein verdienter Sieg. Zudem waren es für uns sehr wichtige drei Punkte, weil wir uns jetzt in dieser Mittelfeldgruppe mit Kematen, Kronstorf und Garsten etwas festsetzen konnten. Jetzt haben wir ein ganz richtungsweisendes Spiel am Freitag in Ansfelden vor der Brust. Da ist auch ganz klar das Ziel, einen Dreier zu holen, um uns damit in der oberen Tabellenhälfte wiederzufinden."

Die Besten: Matthias Sallinger (TW), Kürsad Kaya (ZM)

Bezirksliga Ost: ASKÖ Doppl-Hart 74 – Union Freller Dach Schiedlberg, 3:1 (2:0)

86 Milos Jotanovic 3:1

53 Marco Sturmberger 2:1

40 Kürsad Kaya 2:0

22 Gerald Hintringer 1:0