Spät aber doch: Grillitsch bewahrt Union Bad Hall vor Spitzenspiel-Pleite!

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 14:42

Einmal mehr fungierte am gestrigen Samstag die Bad Haller Zorn Arena als Bühne für einen fußballerischen Leckerbissen. Tabellenführer gegen Tabellenzweiten hieß das Duell – konkreter: Die DSG Union Naarn war zu Gast bei der Union Bad Hall. Für die Hieblinger-Elf galt es, sich nach der dramatischen 3:4 Pleite gegen Ried in der Riedmark wieder zusammenzureißen und die Kräfte zu bündeln. Dies gelang über weite Strecken auch ganz gut, dementsprechend verdient belohnte man sich in letzter Minute auch mit dem Ausgleich.

Kastler bewahrt Hausherren vor Rückstand

Die Bilder der letzten Woche schienen wohl doch noch in den Köpfen der Gastgeber zu weilen, zu Beginn des Spiels war man die in so gut wie allen Belangen unterlegene Mannschaft, während sich das Team von Herbert Panholzer von einer sehr guten Seite zeigte. Gleich zu Beginn der Partie hatte man Glück, dass ein Naarner Angreifer seinen Abschluss nur ans Aluminium setzen konnte (2.). In der Folge kreierten die Gäste aus dem Machland auch gute Einschussmöglichkeiten, scheiterten aber immer wieder an einem an diesem Tag überragenden Florian Kastler, der die Kurstädter gekonnt vor dem Pausenrückstand bewahrte.

Bad Hall gelingt Umschwung

Die Gastgeber nahmen sich nach einer durchwachsenen Leistung in Hälfte eins viel vor und mussten gleich in Minute 47 einen herben Nackenschlag einstecken. Valentyn Plutenko bugsierte die Kugel aus abseitsverdächtiger Position in die Maschen und stellte auf 1:0 aus Sicht der Panholzer-Elf. Die direkte, wenn auch nicht ganz so effiziente Antwort, folgte fast postwendend: Nach einem Eckball der Haller landete das Leder am Aluminium. Das Spiel neigte sich langsam dem Ende hinzu und anstatt den Deckel draufzumachen – abermals landete die Kugel nach einem Naarner Konter auf der Latte – kassierte man am Ende den Ausgleich. Nach einem langen Ball von Rene Wolflehner leitete Patrick Grillitsch die Kugel per Kopf weiter ins Tor (89.).

Am Mittwoch muss der Gastgeber bei der ASKÖ Doppl-Hart 74 ran, zeitgleich wird die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn von der Union Ried in der Riedmark in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Mario Hieblinger (Trainer Union Bad Hall):

„Im Endeffekt war es nicht unverdient, den Ausgleich so spät zu erzielen. Wir hätten durchaus auch in der ersten Hälfte 0:2 hinten liegen können, in Anbetracht der zweiten Halbzeit war das Unentschieden aber in Ordnung, wir können recht gut damit leben."

Die Besten: Thomas Weinmaier (ZDM), Mirsad Fazlic (IV)

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 1:1 (0:0)

89 Patrick Grillitsch 1:1

47 Valentyn Plutenko 0:1