Kronstorf gefangen in Negativspirale: Garsten knüpft vorne an

Der SV Garsten gewann das Samstagsspiel in Kronstorf mit 3:1. Auf dem Papier ging der SV Garsten als Favorit ins Spiel gegen den SC Kronstorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Zela-Truppe ist nun seit sieben Partien ohne Punkt.

Garsten erspielt sich hohe Pausenführung

Der SV Garsten ging vor 200 Zuschauern in Führung. Thomas Bibermair war es, der in der 17. Minute zur Stelle war. Patrick Aselwimmer erhöhte für die Gäste auf 2:0 (30.). Michael Kogler überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SV Garsten (37.). Der dominante Vortrag des SV Garsten im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Kurz vor Schluss traf Kronstorf noch in Person von Daniel Bühringer (91.). Schlussendlich reklamierte der SV Garsten einen Sieg in der Fremde für sich und wies das Heimteam in die Schranken.

Zahlen und Fakten

Der SC Kronstorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Kronstorf alles andere als positiv.

Der SV Garsten machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz vier. In der Defensive des SV Garsten griffen die Räder ineinander, sodass der SV Garsten im bisherigen Saisonverlauf erst zehnmal einen Gegentreffer einsteckte. Nur zweimal gab sich der SV Garsten bisher geschlagen.

Der SC Kronstorf kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten sechs Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während der SV Garsten dagegen schon 20 Punkte auf dem Konto hat.

Während Kronstorf am kommenden Samstag die Union Zorn Gestra Bad Hall empfängt, bekommt es der SV Garsten am selben Tag mit dem SC St. Valentin zu tun.

Bezirksliga Ost: SC Kronstorf – SV Garsten, 1:3 (0:3)

91 Daniel Buehringer 1:3

37 Michael Kogler 0:3

30 Patrick Aselwimmer 0:2

17 Thomas Bibermair 0:1