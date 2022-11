Union Leonding untermauert Heimstärke: Bemühtes Schlusslicht geht erneut leer aus

Details Sonntag, 06. November 2022 15:12

Durch ein 4:2 holte sich die Union Leonding in der Partie gegen den Ennser Sportklub drei Punkte. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Die U. Leonding löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Dabei war der Tabellenletzte der Bezirksliga Ost zuletzt gut in Form, überwintert nun aber trotz Aufwärtstrend als Schlusslicht.

Gönner-Doppelpack reicht nicht

In der dritten Minute lenkte Enns-Keeper Marco Heller den Ball zugunsten der Gastgeber ins eigene Netz. Edis Salkic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Union Carlovers Leonding (18./40.). Bevor es in die Pause ging, hatte der Ennser Sportklub noch das 1:3 parat – Benjamin Gönner zeichnete sich dafür verantwortlich (45.). Mit der Führung für die Union Leonding ging es in die Halbzeitpause. Erst in der Nachspielzeit (92.) gelang Enns der Anschlusstreffer, Gönner schnürte seinen Doppelpack und ließ nochmal Hoffnung seitens der Gäste aufkommen. Adis Hrbatovic setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für die U. Leonding kurz vor dem Abpfiff (93.). Schlussendlich verbuchte die Union Carlovers Leonding gegen den Ennser Sportklub einen überzeugenden Heimerfolg.

Zahlen und Fakten

Bei der Union Leonding präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die U. Leonding im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte die Union Leonding an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die Union Carlovers Leonding sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte. In den letzten fünf Begegnungen holte die U. Leonding insgesamt nur sieben Zähler.

Enns muss in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 28 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich das Schlusslicht schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem Ennser Sportklub auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt die Union Carlovers Leonding dann im nächsten Spiel die Union Zorn Gestra Bad Hall, während Enns am gleichen Tag bei der Union Freller Dach Schiedlberg antritt.

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – Ennser Sportklub, 4:2 (3:1)

93 Adis Hrbatovic 4:2

92 Benjamin Gönner 3:2

45 Benjamin Gönner 3:1

40 Edis Salkic 3:0

18 Edis Salkic 2:0

3 Eigentor durch Marco Heller 1:0