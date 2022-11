Joker Paleta sticht: Union Ansfelden fährt gegen Ried/Rmk. fünften Saisonsieg ein!

Details Montag, 07. November 2022 15:39

Am letzten regulären Spieltag der Herbstrunde in der Bezirksliga Ost gastierte die Union Ried in der Riedmark bei der Union Ansfelden. Beide Teams befinden sich gegen Ende der Hinserie im unteren Tabellendrittel, sodass die Partie durchaus einen 6-Punkte-Spiel Charakter aufwies. Dabei konnten sich die Ansfeldner in einer knappen Angelegenheit am Ende durchsetzen und gehen nun in das nächste, wegweisende Spiel nächsten Samstag gegen St. Valentin mit einem guten Gefühl.

Ereignisreiche Anfangsphase

Die Truppe von Roland Neunherz erwischte einen fabelhaften Start in die Partie und ging bereits in Minute acht in Führung. Nach einem langen Ball war Ansfeldens Matthias Traussner nicht mehr einzuholen und überlupfte gekonnt Ried-Schlussmann Manuel Höller. Die Antwort der Gäste folgte aber relativ prompt, bereits sieben Minuten später egalisierte man den Rückstand. Florian Wahl zeichnete sich dafür nach einem Handspiel im Strafraum per Strafstoß verantwortlich. Die turbulente Anfangsphase hatte damit aber noch kein Ende, knapp sieben Minuten nach dem Ausgleich wusste die Heimmannschaft dem Gegner wieder über die linke Seite wehzutun. Traussner hatte dabei wieder einen entscheidenden Anteil, sein Stanglpass konnte zwar im ersten Versuch nicht verwertete werden, Metehan Tümkaya stand aber goldrichtig und drückte die Kugel im zweiten Anlauf über die Linie. Die Union Ansfelden hatte insgesamt ein bisschen mehr von der ersten Hälfte, die knapp Führung zur Pause ging somit durchaus in Ordnung.

Neunherz beweist "goldenes Händchen"

Die Truppe von Thomas Puchinger ließ den Rückstand nicht tatenlos auf sich sitzen, man kam gut aus der Kabine und übernahm das Kommando. Mit der Zeit wurde man auch immer zwingender und belohnte sich in Minute 71 auch mit dem Ausgleich. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ging es der Ansfeldner Abwehr zu schnell, Benedikt Rechberger bediente Furkan Yigit, der stark zum Ausgleich einköpfte (71.). Auch wenn zu diesem Zeitpunkt die Gäste besser in der Partie waren, scheiterte man immer wieder daran, Traussner in Schach zu halten. In Minute 79 kam der umtriebige Offensivspieler der Hausherren über die rechte Seite, legte sich die Kugel nach innen und knallte das Leder an die Stange. Wieder war aber die Box gut besetzt, nach Zuspiel staubte der eingewechselte Rico Paleta zum 3:2 ab. Schlussendlich brachte die Union Ansfelden die Führung auch über die Zeit und freut sich über den fünften Saisonsieg.

Die Union HAKAKÜCHE Ansfelden ist am Samstag auf Stippvisite beim SC St. Valentin. Ried/Rdmk. verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 19.03.2023 bei der Union Mitterkirchen wieder gefordert.

Stimme zum Spiel

Mario Farthofer (Sportlicher Leiter Union Ansfelden):

„Der Sieg ist nicht unverdient, es war aber auch keine klare Angelegenheit – man kann das Ergebnis aber so stehen lassen. Was mich extrem freut ist, dass alle Torschützen Eigenbauspieler von uns sind, die immer in Ansfelden gespielt haben, zwei davon sind sogar noch jünger als 20 Jahre. Es war ein schwerer Herbst für uns, zum Schluss machen wir jetzt aber die nötigen Punkte und hoffen, dass wir gegen St. Valentin auch anschreiben können."

Die Besten: Matthias Traussner (LF/RF), Metehan Tümkaya (ST)

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – Union Ried in der Riedmark, 3:2 (2:1)

79 Rico Paleta 3:2

71 Furkan Yigit 2:2

22 Metehan Tümkaya 2:1

15 Florian Wahl 1:1

8 Matthias Traussner 1:0