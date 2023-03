Reaktion nach verpatztem Auftakt: Union Bad Hall krönt sich zum Derbysieger!

Details Sonntag, 26. März 2023 09:49

Nicht ganz den Erwartungen entsprechend verlief Runde eins der Rückrunde für die Union Bad Hall: Für den neutralen Beobachter etwas überraschend zog man bei der Union Leonding zum Auftakt mit 0:2 den Kürzeren, ausgerechnet eine Woche vor dem "Derby Dahoam" gegen die Union Schiedlberg. Dieses wussten die Kurstädter aber wiederum gut zu meistern, ging man vorerst zwar früh in Rückstand, ließ aber am Ende keine Zweifel aufkommen und schickte die Oktoberfestkicker mit einer 1:4-Pleite auf die Heimreise.

Underdog geht in Führung – Grillitsch hat Antwort parat

Die favorisierten Hausherren hatten gleich zu Beginn der Partie die große Chance, hätten nur wenige Minuten nach Anpfiff in Führung gehen können, ließen die Gelegenheit aber ungenützt und sahen, wie eine motivierte Gastmannschaft dadurch in dieser Anfangsphase gut mithalten konnte. Anders als der Kontrahent, wussten die Schiedlberger auch ihre erste gefährliche Aktion zu nützen: Nach einer punkt-genauen Hereingabe hatte Marco Sturmberger leichtes Spiel und köpfte aus kurzer Distanz zur Führung ein (16.). Fünf Minuten später ließ Bad Halls Winter-Neuzugang Ivan Dramac zum ersten Mal seine individuelle Klasse aufblitzen, setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Patrick Grillitsch, der folglich die Kugel schon zum Ausgleich über die Linie drückte. Insgesamt hatten die Mannen von Mario Hieblinger in dieser ersten Hälfte etwas mehr vom Spiel, scheiterten aber auch kurz vor dem Pausenpfiff aus guter Position an Schiedlberg-Keeper Jakob Machreich.

Bad Haller sorgen für klare Verhältnisse

Nach der Pause kamen die Hausherren dann deutlich besser aus der Kabine, übten hohes Pressing aus und zwangen den Gegner so zu frühen Ballverlusten. Vier Minuten gespielt, war Bernhard Reichl nach einem langen Ball auch schon zum ersten Mal auf und davon und blieb eiskalt vor dem Gehäuse – 2:1, Spiel gedreht. Fortan hatten die Gastgeber auch endgültig das Kommando über, ließen hinten nichts anbrennen und sorgten in Minute 66 mit dem 3:1 für klare Verhältnisse. Wieder konnte sich Reichl gegen zwei Gegenspieler durchsetzen, scheiterte diesmal aber im Abschluss, sodass Grillitsch einschreiten musste und das Spielgerät im Nachgang in die Maschen köpfte. Wiederum wenige Augenblicke später ließ man auch die letzten Zweifler verstummen und besorgte die Vorentscheidung. Thomas Weinmaier, der sich vor einigen Jahren ausgerechnet im Derby gegen Schiedlberg das Kreuzband gerissen hatte, schraubte sich bei einer Hereingabe hoch, markierte mit einem traumhaften Kopfballtor den 4:1-Endstand (71.) und komplettierte damit seinen persönlichen "Rachefeldzug". Kurz darauf sah noch Julian Fiala die Ampelkarte und wird somit den Schiedlbergern in der nächsten Woche fehlen.

Am nächsten Samstag reist die Union Bad Hall zur Union HAKAKÜCHE Ansfelden, zeitgleich empfängt die Union Freller Dach Schiedlberg die Union Carlovers Leonding.

Stimme zum Spiel

Alexander Meier (Sportlicher Leiter Union Bad Hall):

„Das Selbstvertrauen war nach der Niederlage letzte Woche nicht sehr hoch, zudem haben wir jetzt mit der ersten Aktion des Gegners gleich ein Gegentor kassiert. Da muss man der Mannschaft ein Lob aussprechen, sich dann nicht hängen zu lassen, so zurückzukommen, direkt zu antworten und den Sieg dann so souverän heimzuspielen. Pauschallob an die ganze Mannschaft, in so einer Situation muss man mal nach Rückstand 4:1 gewinnen. Auch ein großes Lob an das Schiedsrichtergespann, das muss man auch mal erwähnen in der heutigen Zeit, wo sie immer nur kritisiert werden."

Die Besten: Philipp Leonhartsberger (Schiedsrichter), Patrick Grillitsch (ST/ZOM)

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – Union Freller Dach Schiedlberg, 4:1 (1:1)

71 Thomas Weinmaier 4:1

66 Patrick Grillitsch 3:1

49 Bernhard Reichl 2:1

21 Patrick Grillitsch 1:1

16 Marco Sturmberger 0:1

