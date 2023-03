Mit ganz viel Glück: SC Kronstorf lässt Union Leonding verzweifeln

Details Sonntag, 26. März 2023 10:30

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die Union Leonding beim SC Kronstorf. Die Leondinger waren in der Vorwoche nach einer zufriedenstellenden Herbstrunde mit einem Ausrufezeichen in die Rückrunde gestartet, triumphierte die Fuchsjäger-Truppe kurzerhand mit 2:0 gegen die Union Bad Hall. Nicht ganz so erfreulich war der Start vom gestrigen Kontrahenten, der in St. Valentin mit 5:2 verlor. Entgegen der Erwartungen zogen die Gäste letztlich auf bittere Art und Weise in Kronstorf den Kürzeren, konnte man seine spielerische Überlegenheit nicht nützen und verlor mit 1:4.

Zwei Standardtore

Die Gäste aus Leonding machten einen von Beginn an spielerisch guten Eindruck, übernahmen prompt das Kommando und hatten Pech, als man in Minute fünf trotz vielversprechendem Start in Rückstand geriet. Man verteidigte bei einer Standardsituation ungeschickt, sodass Philipp Strasser die Kugel zum frühen 1:0 über die Linie drückte. In weiterer Folge änderte sich aber nichts an der Spielcharakteristik, die Fuchsjäger-Elf drückte und glänzte mit gutem Aufbauspiel und hohem Pressing, schien aber einen ganz schlechten Tag erwischt zu haben. Wiederum nach einem Eckball musste Leonding-Keeper Gudea hinter sich greifen, diesmal hatte Mitspieler Hasan Yanal das Spielgerät unglücklicherweise in die eigenen Maschen gelenkt (19.). Und auch bis zur Pause war die Gastmannschaft noch optisch überlegen, konnte ihre Chancen aber nicht nützen.

Kronstorf gnadenlos: Treffer von Isufi nur Ergebniskosmetik

Sonderlich zufrieden konnte eine eigentlich über die bisher volle Spieldauer überlegene Leondinger Mannschaft zum Seitenwechsel nicht sein. Man hat sich bisher deutlich unter seinem Wert geschlagen, was sich auch im zweiten Durchgang trotz Mühe und Fleiß weiterzog. In der 59. Spielminute nützte Kronstorfs Simon Pranzl einen Fehler der Leondinger Hintermannschaft im Spielaufbau eiskalt aus und stellte auf 3:0 – man war bedient. Langsam schwanden auch die Kräfte auf beiden Seiten, Leonding wurde gegen Ende immer offensiver und versuchte noch ein Wunder zu bewirken, kassierte dadurch aber lediglich den vierten Tagestreffer. Nach einem Ballgewinn ging es postwendend schnell und Anel Zuban markierte das 4:0 (91.). Der Treffer von Abdulmedjit Isufi in Minute 93 war letztlich nur Ergebniskosmetik, trotz 90-minütiger Überlegenheit ging die Union leer aus.

Kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, tritt der SC Kronstorf bei der ASKÖ Doppl-Hart 74 an, schon einen Tag vorher muss die Union Leonding ihre Hausaufgaben bei der Union Freller Dach Schiedlberg erledigen. Los geht es ebenfalls um 16:30 Uhr.

Stimme zum Spiel

Udo Maurer (Trainer SC Kronstorf):

„Das war eine geschlossene, kämpferisch-gute Mannschaftsleistung. Dies gegen einen Gegner, der super Fußball gespielt hat, an diesem Tag aber den letzten Pass nicht hingekriegt hat. Sie spielen nicht umsonst da vorne mit, für uns werden die nächsten Wochen sehr hart."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: SC Kronstorf – Union Carlovers Leonding, 4:1 (2:0)

93 Abdulmedjit Isufi 4:1

91 Anel Zuban 4:0

59 Simon Pranzl 3:0

19 Eigentor durch Hasan Yanal 2:0

5 Philipp Strasser 1:0

