Hubschraubereinsatz, schwere Verletzung und sechs Tore: Union Ried/Rmk. und SK Amateure Steyr trennen sich remis

Details Montag, 27. März 2023 09:35

Nach einer unzufriedenstellenden Hinrunde schwingt nun im Frühjahr ein neuer Übungsleiter das Zepter beim SK Amateure Steyr: Mit Rexhe Bytyci verpflichtete der Klub eine äußerst interessante Personalie für die Trainerbank, fasst der Ex-Profi, der eine beeindruckende Vita aufweisen kann mit spannenden Stationen im In- und Ausland, seine ersten Schritte im Trainergeschäft. In Runde zwei konnte der neue Chefcoach der Steyrer auch seinen ersten Punkt bejubeln, trennte man sich im Gastspiel bei der Union Ried in der Riedmark mit 3:3. Neben zahlreichen positiven Highlights hatte die Partie aber auch einen bitteren Beigeschmack: In Minute 70 verletzte sich Paul Petermair, Kapitän und Sportchef der Gäste, bei einem Luftzweikampf so schwer, dass sogar der Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Partie flacht nach flottem Start ab – Steyrer starten gut in 2. Durchgang

Lange mussten die 120 anwesenden Zuschauer nicht auf das erste Highlight der Partie warten, bereits nach etwa sieben Minuten schlug das Spielgerät bereits im Kasten der Hausherren ein. Bashkim Biticaj legte nach Zuspiel die Kugel traumhaft zu Mehmetemin Güngör, der die Kugel gekonnt unter Kontrolle brachte und aus etwa 15 Metern zur Führung vollstreckte. Recht lange konnte man den Vorsprung aber nicht aufrecht halten, bereits fünf Minuten später egalisierte Florian Wahl nach Foul im Strafraum jenen Rückstand per Elfmeter. Nach dem turbulenten Start flachte die Partie etwas ab, bis nach dem Seitenwechsel die Fans wieder auf ihre Kosten kamen. In der 56. Spielminute setzte sich der umtriebige Güngör gegen drei Mann an der Strafraumgrenze durch und legte quer auf Onur Yildirim, der präzise ins rechte Eck zur erneuten Führung abschloss.

Fußball wird kurz zur Nebensache

Kurz nach dem erneuten Führungstreffer ereilte die Gäste der nächste enorm bittere Rückschlag: Nach einem Kopfballduell federte Paul Petermair seinen Sprung äußerst unglücklich rein mit dem linken Fuß ab und ging danach mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden – es war direkt erkennbar, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt. Prompt wurde von allen Beteiligten vorbildlich erste Hilfe geleistet, ehe auch Rettung samt Hubschrauber, da der Notarzt nicht verfügbar war, anrückte. Nachdem der Steyrer Captain versorgt und die Sanitäter erste leichte Entwarnungen geben konnten, wurde weitergespielt. Nur wenige Augenblicke nachdem der Ball wieder rollte, folgte bereits die nächste Hiobsbotschaft für den Sportklub. In Minute 64 kam Manuel Traxler zum Abschluss, traf das Leder trotz aussichtsreicher Position nicht richtig, hatte aber Glück, dass Amateure-Keeper Manuel Draber nicht seinen besten Tag erwischt hatte und ihm der Ball durch die Hände rutschte. Die Ereignisse schienen sich an diesem Tag aber immer wieder zu wiederholen: Wiederum sechs Minuten später durchbrach Güngör einmal mehr den Defensivverbund und brachte die Steyrer wieder in Führung, ehe Traxler nach einem Eckball auch die dritte Führung der Gäste an diesem Tag egalisierte (78.) und der Toreregen am Ende durch den Schlusspfiff von Schiedsrichter Ahmed Causevic gestoppt wurde.

Am kommenden Samstag trifft die Union Ried/Rmk. auf den SV Garsten, die Am. Steyr spielen am selben Tag gegen die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn.

Ligaportal wünscht Paul Petermair auch auf diesem Weg baldige Besserung! #comebackstronger

Stimme zum Spiel

Paul Petermair (Kapitän und Sportlicher Leiter SK Amateure Steyr):

„Im Großen und Ganzen musst du das Spiel gewinnen, wenn du drei Mal in Führung gehst. Wir haben uns bei den Gegentoren einfach nicht gut verhalten, der Elfmeter war auch unnötig verursacht. Ich muss aber auch ein großes Lob an Ried aussprechen, drei Mal so zurückzukommen zeigt von starkem und kämpferischem Willen. Wir schauen jetzt nach vorne und konzentrieren uns schonwieder auf das Spiel gegen Naarn. Auch ein großes Danke an die Rieder für die Ersthilfe!"

Der Beste: Mehmetemin Güngör (LF)

Bezirksliga Ost: Union Ried in der Riedmark – SK Amateure Steyr, 3:3 (1:1)

78 Manuel Traxler 3:3

70 Mehmetemin Güngör 2:3

64 Manuel Traxler 2:2

56 Onur Yildirim 1:2

12 Florian Wahl

1:1

7 Mehmetemin Güngör 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei