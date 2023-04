Paukenschlag nach Remis gegen Union Schiedlberg: Leonding-Coach Fuchsjäger verkündet Rücktritt!

Details Sonntag, 02. April 2023 17:40

In der Winterpause der letzten Saison heuerte Markus Fuchsjäger als Coach bei der Union Leonding an. Zu diesem Zeitpunkt stand man mit dem Rücken zur Wand, rangierte mit lediglich neun Punkten auf Platz zwölf. Darauf folgte aber nach dem Trainerwechsel ein enorm-vielversprechendes Frühjahr, konnten die Leondinger den Abstiegsplätzen enteilen. Auch in der heurigen Spielzeit wusste man bislang zu überraschen: Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen – Resultat: Platz fünf und in Schlagdistanz auf die Top drei der Tabelle. Nun muss man aber einen enorm-bitteren Dämpfer hinnehmen. Nach dem gestrigen Remis gegen die Union Schiedlberg verkündete Fuchsjäger aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt.

Hrbatovic verschießt Elfmeter

Die Rahmenbedingungen waren keineswegs optimal für ein Fußballspiel: Das tiefe Geläuf und die starken Windböen machten es den Akteuren schwer, was vor allem einer in letzter Zeit gut gelaunten Leondinger Offensive zu schaffen machte. Die wohl beste Chance der ersten Hälfte hatte Adis Hrbatovic gleich zu Beginn der Partie. Der Angreifer der Leondinger scheiterte aber nach einem Foul im Strafraum vom Elfmeterpunkt. Die Folgephase bis zur Pause gestaltete sich recht ereignislos. Die Partie spielte sich weitestgehend im Mittelfeld ab, es fehlten die zündenden Ideen und die Durchschlagskraft im vorderen Drittel. Zur Pause war somit noch alles offen, es ging torlos in die Kabinen.

Dietachmair besorgt Hausherren mit Traumweitschuss Führung

Jene Startschwierigkeiten zogen sich auch bis nach dem Seitenwechsel fort, auch die Witterung machte den Akteuren nun zu schaffen. So griff man zunehmend zu anderen Mitteln, wie in Minute 69, als Sebastian Dietachmair sich einfach mal ein Herz fasste und aus der Distanz abzog – Resultat: Traumtor, Führung für den Underdog. Dies ließ die Fuchsjäger-Truppe nicht auf sich sitzen, übernahm prompt das Kommando und war nun deutlich aktiver und besser im Spiel. Das Engagement machte sich auch bezahlt, Edis Salkic bewahrte die Leondinger in Minute 84 vor einem Debakel und staubte aus kurzer Distanz zum vielumjubelten Ausgleich und 1:1-Endstand ab.

Während Schiedlberg am kommenden Samstag den SC Kronstorf empfängt, bekommt es die Union Carlovers Leonding am selben Tag mit der Union HAKAKÜCHE Ansfelden zu tun.

Stimme zum Spiel

Gerald Trummer (Sportlicher Leiter Union Leonding):

„Wir haben uns natürlich mehr erwartet, als ein Unentschieden gegen den Tabellenletzten. Der Fußball ist aber manchmal so, am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Kommende Woche werden ich und ein Spieler das Training übernehmen, wir sind jetzt fieberhaft auf der Suche nach einem Nachfolger."

Bezirksliga Ost: Union Freller Dach Schiedlberg – Union Carlovers Leonding, 1:1 (0:0)

84 Edis Salkic 1:1

69 Sebastian Dietachmair 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei