Zwölf Partien ohne Niederlage: Ligaprimus DSG Union Naarn setzt Erfolgsserie fort

Details Sonntag, 02. April 2023 20:37

Die DSG Union Naarn konnte ihre Ambitionen einmal mehr unterstreichen und auch in Runde 16 der Bezirksliga Ost performen. Die Machländer waren diesmal zu Gast beim SK Amateure Steyr, einem Team, welches definitiv über enorme Qualität verfügt, diese in letzter Zeit aber nicht richtig auf den Platz bringen kann. Einmal mehr tat sich die Truppe von Neo-Coach Rexhe Bytyci schwer und ging am Ende trotz engagiertem Auftritt leer aus. Die Lindtner-Elf siegte trotz 45-minütiger Überzahl nur mit 2:1.

Kollingbaum bringt Gäste in Führung

Auch der Ligaprimus startete etwas unerwartet-holprig in die Rückrunde, nach zwei schmerzlichen Remis galt es nun vor dem Topspiel in Garsten wieder in die Siegesspur zu finden, was man von Beginn weg auch auf dem Platz in Form eines mutigen Auftretens zeigte. Die Mannen von Matthias Lindtner attackierten von der ersten Minute an mit einer enormen Intensität hoch und stellten die Hintermannschaft der Hausherren so immer wieder im Spielaufbau vor gewaltige Probleme. Nach einem Stangenschuss von Florian Mairböck gleich in Minute neun, machte es kurze Zeit später Julian Kollingbaum besser und versenkte die Kugel nach Vorarbeit von Valentyn Plutenko im Tor (28.). Obendrein erspielte man sich zahlreiche weitere gute Gelegenheiten, haderte aber immer wieder mit der Chancenverwertung. Im Einklang mit dem Pausenpfiff eine weitere, womöglich spielentscheidende Szene: Nach einem rüden Foul sah Steyrs Yannick Schott den roten Karton und musste vom Platz.

Qualität von der Bank: Naarn hält Intensität hoch

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik, es war weiterhin der Tabellenführer, der das Spiel machte und dem Gegner stets weder Raum, noch Zeit im Spielaufbau bot. Was hierbei definitiv auch einen ausschlaggebenden Unterschied machte, ist die Kaderqualität über die Coach Lindtner verfügt – innerhalb des zweiten Durchgangs wechselte er gleich fünf Mal, unter den Jokern war letztlich auch der Torschütze zum 2:0. Nach einem Steilpass von Christian Rausch tauchte Rajko Vujanovic vor dem Gehäuse auf blieb eiskalt (82.). Vier Minuten später folgte die Antwort der dezimierten Steyrer, als Bashkim Biticaj nach einer Freistoßflanke zur Stelle war und auf 1:2 verkürzte. Sonderlich nervös oder beirrt zeigten sich die Gäste aber nicht, auch in der Schlussphase ließ man nichts anbrennen und fährt nun mit breiter Brust zum Topspiel nach Garsten.

Am Samstag müssen die Am. Steyr beim Ennser Sportklub ran, zeitgleich wird die Union Naarn vom SV Garsten in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Matthias Lindtner (Trainer DSG Union Naarn):

„Ich bin sehr froh über die Reaktion der Mannschaft und wie sie mit dem Druck umgeht. Wir nehmen uns jetzt vor, nächste Woche gegen Garsten, wo wirklich Big Points zu holen sind, diese Euphorie mitzunehmen – der Gegner war gestern nicht leicht zu bespielen, wir nehmen den Sieg gerne so an."

Die Besten: Pauschallob bzw. Florian Mairböck (ST),

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 1:2 (0:1)

85 Bashkim Biticaj 1:2

82 Rajko Vujanovic 0:2

28 Julian Kollingbaum 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei